Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану с государственным визитом, передает BAQ.KZ.

В международном аэропорту столицы главу Азербайджана лично встретил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Завтра лидеры двух стран проведут переговоры и второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана, на котором будут обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономические и транспортно-логистические связи, а также перспективы взаимодействия в культурной и гуманитарной сферах.