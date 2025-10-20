Ильхам Алиев прибыл в Казахстан
Сегодня, 17:41
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану с государственным визитом, передает BAQ.KZ.
В международном аэропорту столицы главу Азербайджана лично встретил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Завтра лидеры двух стран проведут переговоры и второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана, на котором будут обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономические и транспортно-логистические связи, а также перспективы взаимодействия в культурной и гуманитарной сферах.
