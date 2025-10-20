  • 20 Октября, 19:00

Ильхам Алиев прибыл в Казахстан

Сегодня, 17:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 17:41
Сегодня, 17:41
166
Фото: Акорда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану с государственным визитом, передает BAQ.KZ.

В международном аэропорту столицы главу Азербайджана лично встретил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Завтра лидеры двух стран проведут переговоры и второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана, на котором будут обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономические и транспортно-логистические связи, а также перспективы взаимодействия в культурной и гуманитарной сферах.

Самое читаемое

Наверх