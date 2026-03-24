Ерванду Ильинскому присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері» за достижения в альпинизме
Сегодня 2026, 13:21
87Фото: Akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присвоении звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Ильинскому Ерванду Тихоновичу, передает BAQ.KZ.
Звание присвоено за выдающиеся достижения в альпинизме, а также большой вклад в развитие спорта в стране и активное участие в общественной деятельности.
