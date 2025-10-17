Министерство внутренних дел РК предложило ужесточить правила реализации спиртного. Согласно инициативе, продажа алкоголя будет разрешена только в специализированных алкомаркетах, а также предлагается запретить онлайн-реализацию и сократить количество лицензий. Однако представители бизнеса и экономисты считают, что предлагаемые меры приведут к разрушительным последствиям для малого предпринимательства, росту теневого рынка и ухудшению туристической привлекательности страны. Подробнее об этом — в эксклюзивном материале BAQ.KZ.

Глава МВД Ержан Саденов заявил, что алкоголь — один из ключевых факторов преступности: "Каждый год в состоянии опьянения совершается до 10 000 преступлений". По словам министра, ужесточение правил направлено на снижение уровня бытовых преступлений и обеспечение общественной безопасности.

"Это угроза для 175 тысяч малых предприятий": реакция отрасли

По мнению экспертов, сама цель снижения алкоголизации населения понятна. Однако инструмент, выбранный МВД, противоречит базовой логике экономики. Ограничивая легальный рынок, государство лишь создаёт стимул для нелегальной торговли.

Президент Центрально-Азиатской Ассоциации Гостеприимства Марина Бошель отмечает, что под ударом окажутся 175 тысяч малых предприятий, включая магазины у дома и объекты общепита. Именно они формируют основу локальной торговли.

"Алкоголь — это не просто товар. Для магазинов у дома он формирует от 30 до 60 процентов выручки. Эти средства позволяют бизнесу выживать — платить аренду, зарплаты, закупать продукты первой необходимости", — поясняет Бошель.

По её расчётам, если даже небольшой магазин с чистым доходом в 150 тысяч тенге потеряет 40 процентов прибыли, он станет нерентабельным.

"Это минимальная зарплата. Проще закрыться, чем работать в убыток", — добавляет она.

Удар по регионам и рост "тени"

В крупных городах часть торговых сетей сможет перестроиться, открыв отдельные алкомаркеты. Но в регионах, особенно в сёлах и малых населённых пунктах, такой сценарий нереален. Местные магазины часто располагаются в арендуемых помещениях площадью до 50 квадратных метров. Для них создание отдельной торговой точки под лицензированный алкомаркет экономически невозможно.

"В малых городах именно магазины у дома составляют основу инфраструктуры. Если их закрыть, появятся “пищевые пустыни”, а спрос уйдёт в подполье — к нелегальным продавцам и самогонщикам. Рост теневого рынка приведёт не только к потере налогов, но и к снижению контроля качества. Контрафакт, суррогаты и продажа “с рук” станут неизбежным следствием административного запрета", — предупреждает Бошель.

Экономические последствия: налоги, занятость, потребление

Сегодня алкоголь — один из немногих сегментов розницы, где малый бизнес стабильно зарабатывает. По данным Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", в стране насчитывается 175 тысяч торговых точек, и для большинства из них спиртное остаётся ключевым источником маржинальности.

"Каждый закрывшийся магазин у дома — это потерянные рабочие места, налоги и стабильность для целых семей. Это удар не только по торговле, но и по дистрибьюторам, производителям и логистике", — отмечает эксперт.

При этом правительство, по словам Бошель, не проводило расчётов по налоговым потерям. Вице-министр финансов Ержан Биржанов ранее подтвердил, что оценка экономического эффекта инициативы МВД пока отсутствует.

Экономист Расул Рысмамбетов считает, что ограничительные меры вряд ли дадут желаемый эффект. По его словам, предприниматели найдут способы адаптироваться к новым требованиям, но это приведёт к дополнительным расходам и бюрократии.

"Бизнес просто разделит деятельность: одно юрлицо будет продавать продукты, другое — алкоголь. Так уже делают многие. Эффект нулевой, издержки — больше. Тот, кто хочет пить, всё равно найдёт способ. Такие меры лишь создают иллюзию контроля", — говорит Рысмамбетов.

Угроза для туризма и имиджа страны

Помимо розницы, удар придётся и по отрасли гостеприимства. Для иностранных туристов, особенно из Европы, доступность вина или пива — часть культурного опыта.

"Жёсткие ограничения делают Казахстан менее привлекательным на фоне соседних стран Центральной Азии и Кавказа. Международные гостиничные сети и инвесторы с осторожностью относятся к рынкам, где госполитика непредсказуема и склонна к запретам. Это может привести к заморозке проектов и снижению интереса к казахстанскому туризму", — отмечает Бошель.

По её словам, владельцы гостевых домов, хостелов и мини-отелей в регионах часто предлагают туристам базовый набор продуктов и напитков. Для них это дополнительный доход. Запрет лишит их этой возможности и сделает бизнес менее рентабельным.

Возможен ли компромисс

Бошель подчёркивает, что бизнес не отрицает необходимость регулирования продажи алкогольной продукции, но выступает против тотальных ограничений. Ассоциация Гостеприимства предлагает перейти от запретов к системной профилактике.

"Нужно исключить магазины у дома из-под действия ограничений, разрешить им продажу хотя бы слабоалкогольной продукции. Усилить контроль за существующими нормами, особенно за продажей несовершеннолетним и в ночное время. И главное — развивать культуру ответственного потребления, а не вводить новые барьеры", — говорит она.

Спикер подчёркивает, инициатива МВД, задуманная как инструмент профилактики преступности, в действительности ставит под угрозу целый сектор легальной торговли и занятости. Если она будет принята в нынешнем виде, государство рискует потерять налоги, рабочие места и контроль над качеством продукции — ради меры, эффективность которой даже её сторонники не могут подтвердить.