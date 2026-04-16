В Павлодаре суд вынес приговор по делу о крупной растрате на складе продовольственных товаров, передает BAQ.kz.

Как сообщили в суде, заведующая складом Б. признана виновной в растрате вверенного имущества в особо крупном размере.

Выяснилось, что с января по май 2025 года она, будучи материально ответственным лицом, продавала товары со склада без накладных и скрывала образовавшуюся недостачу.

Когда в мае 2025 года в компании началась инвентаризация, женщина пыталась скрыть нарушения. Для этого она поручала сотрудникам складывать коробки на паллеты так, чтобы создавалась видимость полного товара: пустые коробки размещались снизу, а сверху — полные. Также использовалась упаковка, имитирующая наличие продукции.

В ходе проверки была выявлена недостача на сумму более 102 миллионов тенге.

Подсудимая вину не признала, однако суд посчитал доказанным факт растраты на основании инвентаризации, экспертных заключений и показаний свидетелей.

Суд учёл смягчающие обстоятельства — положительную характеристику и то, что преступление совершено впервые. В итоге женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.