Иллюзию полного склада товаров создала заведующая в Павлодаре
Использовалась упаковка, имитирующая наличие продукции.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Павлодаре суд вынес приговор по делу о крупной растрате на складе продовольственных товаров, передает BAQ.kz.
Как сообщили в суде, заведующая складом Б. признана виновной в растрате вверенного имущества в особо крупном размере.
Выяснилось, что с января по май 2025 года она, будучи материально ответственным лицом, продавала товары со склада без накладных и скрывала образовавшуюся недостачу.
Когда в мае 2025 года в компании началась инвентаризация, женщина пыталась скрыть нарушения. Для этого она поручала сотрудникам складывать коробки на паллеты так, чтобы создавалась видимость полного товара: пустые коробки размещались снизу, а сверху — полные. Также использовалась упаковка, имитирующая наличие продукции.
В ходе проверки была выявлена недостача на сумму более 102 миллионов тенге.
Подсудимая вину не признала, однако суд посчитал доказанным факт растраты на основании инвентаризации, экспертных заключений и показаний свидетелей.
Суд учёл смягчающие обстоятельства — положительную характеристику и то, что преступление совершено впервые. В итоге женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.
