Илон Маск рассказал, что живет в трейлере рядом с дата-центром xAI
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Илон Маск заявил, что сейчас живет в трейлере Airstream в Мемфисе, штат Теннесси, рядом с комплексом дата-центров его компании xAI. Об этом он рассказал во время выпуска All-In Podcast.
Я выхожу на связь из моего дворца, в котором я живу в Мемфисе, это трейлер Airstream, — пошутил Маск.
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл, также участвовавшая в выпуске, добавила, что Маск «спит на полу фабрики и помогает в Мемфисе строить здания». Маск находится в Мемфисе на фоне расширения комплекса Colossus, который используется для работы и обучения ИИ-систем xAI, включая чат-бот Grok.
Компания продолжает наращивать вычислительные мощности, часть которых уже предоставляется другим технологическим компаниям, включая Google и Anthropic. Ранее Маск также рассказывал, что во время работы над проектами ночевал на заводах Tesla и в офисах своих компаний. При этом Маск остается богатейшим человеком мира. По оценке Forbes на 15 сентября, его состояние составляет около 886 млрд долларов.
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