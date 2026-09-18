Илон Маск рассказал, что живет в трейлере рядом с дата-центром xAI

Илон Маск заявил, что сейчас живет в трейлере Airstream в Мемфисе, штат Теннесси, рядом с комплексом дата-центров его компании xAI. Об этом он рассказал во время выпуска All-In Podcast.

Я выхожу на связь из моего дворца, в котором я живу в Мемфисе, это трейлер Airstream, — пошутил Маск.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл, также участвовавшая в выпуске, добавила, что Маск «спит на полу фабрики и помогает в Мемфисе строить здания». Маск находится в Мемфисе на фоне расширения комплекса Colossus, который используется для работы и обучения ИИ-систем xAI, включая чат-бот Grok.

Компания продолжает наращивать вычислительные мощности, часть которых уже предоставляется другим технологическим компаниям, включая Google и Anthropic. Ранее Маск также рассказывал, что во время работы над проектами ночевал на заводах Tesla и в офисах своих компаний. При этом Маск остается богатейшим человеком мира. По оценке Forbes на 15 сентября, его состояние составляет около 886 млрд долларов.