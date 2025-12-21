Илон Маск стал первым человеком в истории, чьё состояние превысило 700 млрд долларов, после решения Верховный суд Делавэра восстановить аннулированный ранее пакет его опционов на акции Tesla, передает BAQ.KZ со ссылкой на Forbes. Суд отменил вердикт нижестоящей инстанции, признавшей в январе 2024 года процедуру их предоставления несправедливой для акционеров.

После решения суда Forbes снял 50-процентный дисконт, который применялся к стоимости этих опционов, и повысил оценку состояния Маска на 69,5 млрд долларов — до рекордных 749 млрд. Опционы Tesla сейчас оцениваются в 139 млрд долларов, а с учётом принадлежащих Маску 12% акций автопроизводителя совокупная стоимость его доли в компании достигает 338 млрд долларов.

Вторым по величине активом Маска остаётся его доля в SpaceX, оцениваемая примерно в 336 млрд долларов. По данным СМИ, именно SpaceX может сделать предпринимателя первым триллионером в мире в случае IPO, намеченного ориентировочно на 2026 год. Для сравнения, второй самый богатый человек планеты — сооснователь Google Ларри Пейдж — владеет состоянием около 253 млрд долларов, что почти на полтриллиона меньше, чем у Маска.