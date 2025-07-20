Илон Маск объявил о создании детской версии своего искусственного интеллекта Grok, передает BAQ.KZ. Об этом миллиардер сообщил в своём аккаунте в X (бывший Twitter):

Мы создадим Baby Grok в xAI — приложение, ориентированное на контент для детей.

We’re going to make Baby Grok @xAI, an app dedicated to kid-friendly content — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2025

Как сообщает The Economic Times, сервис будет представлять собой упрощённую версию уже действующего Grok, специально адаптированную для безопасного, образовательного и увлекательного общения с детьми. Baby Grok разрабатывается как отдельное приложение, не связанное напрямую с основной моделью Grok. Это будет чат-бот с жёсткой модерацией, ориентированный на создание позитивной цифровой среды для детей и подростков.