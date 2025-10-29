Швеция, столкнувшаяся с ростом подростковой преступности и насилием со стороны банд, решила ужесточить законодательство: уже с июля 2026 года в стране начнут сажать в тюрьму правонарушителей с 13 лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. Об этом сообщил Минюст королевства.

Новые правила предусматривают создание специальных центров содержания для несовершеннолетних преступников в возрасте от 13 до 17 лет. В них планируют оборудовать от 100 до 150 мест, с отдельными секциями для мальчиков, девочек и разных возрастных групп.

Министр юстиции Гуннар Стрёммер заявил, что понижение возраста уголовной ответственности необходимо для защиты общества и предотвращения вовлечения подростков в банды.