В Швеции снизят возраст уголовной ответственности до 13 лет

Фото: Filip Gronroos/AFP

Швеция, столкнувшаяся с ростом подростковой преступности и насилием со стороны банд, решила ужесточить законодательство: уже с июля 2026 года в стране начнут сажать в тюрьму правонарушителей с 13 лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.  Об этом сообщил Минюст королевства.

Новые правила предусматривают создание специальных центров содержания для несовершеннолетних преступников в возрасте от 13 до 17 лет. В них планируют оборудовать от 100 до 150 мест, с отдельными секциями для мальчиков, девочек и разных возрастных групп.

Министр юстиции Гуннар Стрёммер заявил, что понижение возраста уголовной ответственности необходимо для защиты общества и предотвращения вовлечения подростков в банды.

Когда 13-14-летние подростки бегают с автоматическим оружием, общество должно реагировать со всей строгостью, — отметил председатель парламентского комитета по юстиции Хенрик Винге.

