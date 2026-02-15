Представитель команды Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина Илья Мизерных на Олимпийских играх-2026 в Италии добился большого успеха, передает BAQ.KZ.

Спортсмен стал восьмым, что является лучшим результатом в истории выступления наших атлетов в этом виде спорта.

После старта Мизерных отметил, что доволен прыжками, но при этом мог побороться за медаль.

"Я вам так скажу, в нашем виде спорта это неважно, насколько ты титулованный, сколько тебе лет. У нас большую играет роль опыт. Чем опытнее спортсмен, тем легче при таком психологическом давлении выступать. Намного легче, когда у тебя опыт за плечами.

Но возраст никак не играет роль. На своём примере могу сказать, что я вроде бы ещё юниор, а обхожу тех, кому за 30. Сегодня третье место занял поляк, которому столько же, как и мне - 19.

Хотя да, уверенности прибавилось. Сейчас намного спокойнее буду прыгать. И всё только начинается у нас", - отметил спортсмен.