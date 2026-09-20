Имамы в TikTok и религиозные блогеры: что говорит закон Казахстана

Религиозную тематику в интернете сложно назвать простой и однозначной. Блогерам и журналистам, которые пишут о вере, важно не только корректно использовать религиозные термины, но и понимать разницу между информированием аудитории и распространением религиозных материалов. Подробнее об этом корреспонденту BAQ.KZ рассказала юрист Гульмира Биржанова.

Пост о религии и распространение литературы — разные вещи

По словам эксперта, прежде всего необходимо разграничивать публикации о религиозной литературе и непосредственно ее распространение.

В Казахстане распространение религиозной литературы и других информационных материалов религиозного содержания допускается в определенных местах — в культовых зданиях, духовных организациях образования и специально определенных стационарных помещениях.

При этом публикация поста на религиозную тему сама по себе не равнозначна распространению такой литературы.

«Освещать религиозную тематику и распространять религиозную литературу — не одно и то же. Блогеры и журналисты могут, например, информировать о разрешенной религиозной книге и обсуждать ее содержание», — пояснила Гульмира Биржанова.

Когда могут возникнуть вопросы

В качестве примера юрист привела прямой эфир с имамом. Если религиозный деятель рассказывает о позиции мечети по определенному общественному вопросу, такой разговор сам по себе не становится распространением религиозной литературы.

Однако содержание публикации или эфира имеет значение.

«Если вы проводите прямой эфир с имамом, где он рассказывает о позиции мечети по какому-либо общественному вопросу, это не становится автоматически “распространением религиозной литературы”. Но если уже идет призыв к аудитории принять определенную религию, здесь может возникнуть вопрос», — отметила юрист.

По словам Биржановой, публикации могут рассматриваться уже в другом правовом контексте, если автор не просто рассказывает о религии, а распространяет конкретное вероучение или призывает аудиторию принять определенную религию.

«Ваши посты могут расценить как пропаганду или миссионерскую деятельность, если в них вы не просто информируете о религии, а распространяете религиозное вероучение или призываете к принятию определенной религии», — объяснила она.

Терминология тоже имеет значение

Еще один важный момент — формулировки, которые используют авторы религиозного контента. По словам юриста, религиозная тематика требует аккуратного обращения с терминами, чтобы публикации не содержали языка вражды.

«Необходимо корректно использовать религиозную терминологию, чтобы избежать языка вражды. А если вы блогер или журналист и специализируетесь на теме религии, вам просто необходимы знания законодательства в этой сфере», — подчеркнула Гульмира Биржанова.

Таким образом, при освещении религиозной тематики автору важно различать информирование о религии и действия, которые могут быть восприняты как распространение вероучения или призыв к его принятию. Именно поэтому знание профильного законодательства становится особенно важным для журналистов и блогеров, регулярно работающих с этой тематикой.