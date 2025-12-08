Казахстанский музыкант Иманбек Зейкенов удостоен государственной награды — ордена "Құрмет". Об этом сообщила заместитель премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева, передает BAQ.KZ.

Награда вручена за вклад в развитие отечественной культуры и продвижение имиджа Казахстана на международной арене. Торжественная церемония состоялась 8 декабря.

Как отметила Аида Балаева, указом Президента ко Дню Республики были отмечены деятели различных сфер, однако часть лауреатов не смогла присутствовать на основном мероприятии из-за пребывания за рубежом.

Иманбек Зейкенов стал первым казахстанцем, получившим музыкальную премию "Грэмми", прославив страну на мировой сцене.