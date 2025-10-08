Казахстан поднялся на одну строчку и занял 34-е место в обновлённом Всемирном рейтинге конкурентоспособности IMD 2025, который ежегодно публикует Швейцарский институт управления. В этом году в исследовании участвовали 69 экономик мира, включая новые страны — Кению, Намибию и Оман, передаёт BAQ.KZ.

По информации IMD, рейтинг охватывает 69 экономик мира — от макроэкономических показателей и эффективности правительства до деловой среды и инфраструктуры.

Согласно результатам, лидерами рейтинга вновь стали Швейцария, Сингапур и Гонконг. Казахстан, укрепив позиции и поднявшись на одну ступень, подтвердил свою динамику улучшения условий для ведения бизнеса и инвестиций на международной арене.

Согласно отчёту, Казахстан продемонстрировал положительную динамику: в 2021 году страна занимала 37-е место, в 2022 и 2023 годах — 35-е, в 2024 году сохранила 35-ю позицию и в 2025 году улучшила результат, поднявшись на 34-ю строку.

В числе ключевых задач на 2025 год эксперты назвали:

обеспечение стабильной фискальной политики для поддержки качественного роста и деловой ответственности;

модернизацию энергетического и коммунального секторов;

подготовку квалифицированных рабочих специалистов;

интеграцию элементов искусственного интеллекта в систему электронного правительства;

улучшение инвестиционного климата и условий для бизнеса

Вместе с тем сохраняются вызовы в сфере инфраструктуры, технологического развития и подготовки кадров.