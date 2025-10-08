IMD: Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности
Инвестиционный климат и бизнес-среда остаются ключевыми задачами.
Казахстан поднялся на одну строчку и занял 34-е место в обновлённом Всемирном рейтинге конкурентоспособности IMD 2025, который ежегодно публикует Швейцарский институт управления. В этом году в исследовании участвовали 69 экономик мира, включая новые страны — Кению, Намибию и Оман, передаёт BAQ.KZ.
По информации IMD, рейтинг охватывает 69 экономик мира — от макроэкономических показателей и эффективности правительства до деловой среды и инфраструктуры.
Согласно результатам, лидерами рейтинга вновь стали Швейцария, Сингапур и Гонконг. Казахстан, укрепив позиции и поднявшись на одну ступень, подтвердил свою динамику улучшения условий для ведения бизнеса и инвестиций на международной арене.
Согласно отчёту, Казахстан продемонстрировал положительную динамику: в 2021 году страна занимала 37-е место, в 2022 и 2023 годах — 35-е, в 2024 году сохранила 35-ю позицию и в 2025 году улучшила результат, поднявшись на 34-ю строку.
В числе ключевых задач на 2025 год эксперты назвали:
- обеспечение стабильной фискальной политики для поддержки качественного роста и деловой ответственности;
- модернизацию энергетического и коммунального секторов;
- подготовку квалифицированных рабочих специалистов;
- интеграцию элементов искусственного интеллекта в систему электронного правительства;
- улучшение инвестиционного климата и условий для бизнеса
Вместе с тем сохраняются вызовы в сфере инфраструктуры, технологического развития и подготовки кадров.
