Отменят ли трудовые книжки в Казахстане: в Минтруда дали разъяснение

В Казахстане ужесточены требования к Единой системе учета трудовых договоров (ЕСУТД). Об этом сообщили в Комитете государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения в ответе на запрос редакции BAQ.KZ.

Как внедряли цифровизацию трудовых договоров

В рамках реализации Послания Главы государства от 10 января 2018 года «Новые возможности в условиях четвертой промышленной революции» были внесены изменения, предусматривающие перевод трудовых договоров в электронный формат.

В связи с этим министерство разработало ряд поправок, которые были внесены в Трудовой кодекс 4 мая 2020 года.

Согласно этим нормам, работодатели обязаны вносить в систему ЕСУТД сведения о заключении, прекращении и изменении трудовых договоров.

Это требование прямо закреплено в Трудовом кодексе Республики Казахстан.

Какие данные должен вносить работодатель

В соответствии с Трудовым кодексом работодатель обязан вносить в систему:

сведения о заключении и расторжении трудового договора;

изменения в договоре;

информацию об отпусках;

основные данные о работнике.

Все данные должны вноситься в порядке, установленном уполномоченным органом.

Электронный трудовой договор (E-hr) является дополнительной формой к традиционному бумажному варианту.

Основные преимущества системы

Внедрение ЕСУТД дает ряд преимуществ:

упрощает процесс трудоустройства;

снижает необходимость в бумажных документах;

защищает работника от социальных рисков;

фиксирует обязательства работодателя.

С 2026 года вводятся штрафы

С 12 марта 2026 года усиливается ответственность работодателей.

Если сведения о трудовых договорах:

не внесены вовремя;

внесены не полностью;

внесены с ошибками,

работодатель будет привлечен к административной ответственности.

Согласно статье 98 Кодекса об административных правонарушениях, штраф составит от 60 до 150 МРП.

Что делать работникам

Если работодатель не вносит данные о трудовом договоре или делает это с опозданием, работник может обратиться с жалобой в территориальную инспекцию труда.

Важно: в систему вносятся не трудовые книжки, а только сведения о трудовых договорах и их изменениях.

Порядок внесения данных

Правила внесения данных утверждены приказом министра от 3 сентября 2020 года №353.

Согласно им:

новый трудовой договор должен быть внесен в систему в течение 5 рабочих дней;

сначала договор оформляется в бумажной форме;

ранее заключенные договоры вносятся поэтапно.

В частности:

организации с численностью до 2000 человек — в течение 1 года;

более 2000 сотрудников — в течение 2 лет.

В систему вносятся также договоры, заключенные до 2020 года (включая с 1998 года).

Исправление ошибок

Если обнаружена ошибка, работодатель обязан в течение 30 рабочих дней:

исправить данные;

либо удалить ошибочно внесенную информацию.

Работники могут проверять сведения через личный кабинет на портале eGov.

Трудовые книжки не будут оцифрованы

Согласно действующему законодательству, трудовые книжки продолжают вестись в бумажной форме.

Они содержат информацию о трудовой деятельности работника и включают разделы:

«Сведения о работе»;

«Награждения и поощрения».

Перевод трудовых книжек в электронный формат на данный момент не предусмотрен и не планируется.

Чем можно подтвердить трудовой стаж

Согласно статье 35 Трудового кодекса, стаж работы можно подтвердить следующими документами:

трудовая книжка;

трудовой договор;

выписки из актов работодателя;

ведомости по зарплате;

служебный список;

выписка из пенсионного фонда;

данные о социальных отчислениях;

архивная справка;

судебное решение и другие документы.

То есть даже при отсутствии трудовой книжки стаж можно подтвердить другими документами.