Отменят ли трудовые книжки в Казахстане: в Минтруда дали разъяснение
В Казахстане ужесточены требования к Единой системе учета трудовых договоров (ЕСУТД). Об этом сообщили в Комитете государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения в ответе на запрос редакции BAQ.KZ.
Как внедряли цифровизацию трудовых договоров
В рамках реализации Послания Главы государства от 10 января 2018 года «Новые возможности в условиях четвертой промышленной революции» были внесены изменения, предусматривающие перевод трудовых договоров в электронный формат.
В связи с этим министерство разработало ряд поправок, которые были внесены в Трудовой кодекс 4 мая 2020 года.
Согласно этим нормам, работодатели обязаны вносить в систему ЕСУТД сведения о заключении, прекращении и изменении трудовых договоров.
Это требование прямо закреплено в Трудовом кодексе Республики Казахстан.
Какие данные должен вносить работодатель
В соответствии с Трудовым кодексом работодатель обязан вносить в систему:
- сведения о заключении и расторжении трудового договора;
- изменения в договоре;
- информацию об отпусках;
- основные данные о работнике.
Все данные должны вноситься в порядке, установленном уполномоченным органом.
Электронный трудовой договор (E-hr) является дополнительной формой к традиционному бумажному варианту.
Основные преимущества системы
Внедрение ЕСУТД дает ряд преимуществ:
- упрощает процесс трудоустройства;
- снижает необходимость в бумажных документах;
- защищает работника от социальных рисков;
- фиксирует обязательства работодателя.
С 2026 года вводятся штрафы
С 12 марта 2026 года усиливается ответственность работодателей.
Если сведения о трудовых договорах:
- не внесены вовремя;
- внесены не полностью;
- внесены с ошибками,
работодатель будет привлечен к административной ответственности.
Согласно статье 98 Кодекса об административных правонарушениях, штраф составит от 60 до 150 МРП.
Что делать работникам
Если работодатель не вносит данные о трудовом договоре или делает это с опозданием, работник может обратиться с жалобой в территориальную инспекцию труда.
Важно: в систему вносятся не трудовые книжки, а только сведения о трудовых договорах и их изменениях.
Порядок внесения данных
Правила внесения данных утверждены приказом министра от 3 сентября 2020 года №353.
Согласно им:
- новый трудовой договор должен быть внесен в систему в течение 5 рабочих дней;
- сначала договор оформляется в бумажной форме;
- ранее заключенные договоры вносятся поэтапно.
В частности:
- организации с численностью до 2000 человек — в течение 1 года;
- более 2000 сотрудников — в течение 2 лет.
В систему вносятся также договоры, заключенные до 2020 года (включая с 1998 года).
Исправление ошибок
Если обнаружена ошибка, работодатель обязан в течение 30 рабочих дней:
- исправить данные;
- либо удалить ошибочно внесенную информацию.
Работники могут проверять сведения через личный кабинет на портале eGov.
Трудовые книжки не будут оцифрованы
Согласно действующему законодательству, трудовые книжки продолжают вестись в бумажной форме.
Они содержат информацию о трудовой деятельности работника и включают разделы:
- «Сведения о работе»;
- «Награждения и поощрения».
Перевод трудовых книжек в электронный формат на данный момент не предусмотрен и не планируется.
Чем можно подтвердить трудовой стаж
Согласно статье 35 Трудового кодекса, стаж работы можно подтвердить следующими документами:
- трудовая книжка;
- трудовой договор;
- выписки из актов работодателя;
- ведомости по зарплате;
- служебный список;
- выписка из пенсионного фонда;
- данные о социальных отчислениях;
- архивная справка;
- судебное решение и другие документы.
То есть даже при отсутствии трудовой книжки стаж можно подтвердить другими документами.
