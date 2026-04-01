Киев попросил Турцию организовать встречу Зеленского и Путина
Сегодня 2026, 01:07
Фото: Pixabay.com
Украина попросила Турцию рассмотреть возможность организации встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает BAQ.KZ.
"Мы обратились к Турции рассмотреть возможность организации встречи на уровне Зеленского и Путина с возможным участием президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и США Дональда Трампа. Мы готовы к этой встрече", - сказал Сибига.
Он высоко оценил работу турецких дипломатов и назвал ее очень эффективной. При этом министр отметил, что Турция также заинтересована в урегулировании украинского конфликта.
Самое читаемое
- Японский мост в Семее готовится к "взлёту": оторвавшаяся пластина напугала горожан
- Число жертв пожара в «Центре плова» в Щучинске выросло до 12
- Икру без вреда рыбе начнут производить в Мангистау
- Штрафы ПДД в Казахстане в 2026 году: полный разбор нарушений, сумм и последствий
- В ЗКО выявили бюджетные нарушения на сумму свыше 300 млн тенге