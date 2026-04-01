Киев попросил Турцию организовать встречу Зеленского и Путина

Украина попросила Турцию рассмотреть возможность организации встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает BAQ.KZ.

"Мы обратились к Турции рассмотреть возможность организации встречи на уровне Зеленского и Путина с возможным участием президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и США Дональда Трампа. Мы готовы к этой встрече", - сказал Сибига.

Он высоко оценил работу турецких дипломатов и назвал ее очень эффективной. При этом министр отметил, что Турция также заинтересована в урегулировании украинского конфликта.