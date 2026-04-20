Пласидо Доминго восхитился Димашем Кудайбергеном после совместного концерта

Во время концерта в Будапеште легендарный оперный певец Пласидо Доминго высоко оценил талант казахстанского артиста Димаша Кудайбергена, передает BAQ.KZ со ссылкой на Dimashnews.com.

Оба исполнителя стали главными звездами вечера, представив публике сольные номера и совместные выступления с другими музыкантами. Особый восторг зрителей вызвал их дуэт с произведением «O Sole Mio», который превратился в яркий мини-спектакль.

После концерта Доминго лично обратился к Димашу, подчеркнув его уникальные вокальные и артистические качества.

«Тенор — это самое трудное направление. Это сложнейшая партия. Тенор должен быть привлекательным, харизматичным лидером, победителем. И у тебя для этого есть всё. Это просто феноменально», — отметил маэстро.

Он также добавил, что у казахстанского певца есть все необходимые данные для мирового успеха — от внешности до выдающегося таланта, и посоветовал продолжать активно выступать на международной сцене.

В свою очередь, Димаш Кудайберген признался, что знаком с творчеством Пласидо Доминго с раннего детства и во многом именно благодаря ему выбрал путь певца.

Концерт в Будапеште стал значимым событием для поклонников классической и современной вокальной музыки, подтвердив высокий уровень и признание казахстанского артиста на мировой сцене.