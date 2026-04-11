Сразу два вида — Императорский пингвин и Антарктический морской котик переклассифицированы в категорию «находящихся под угрозой исчезновения» в Красном списке Международного союза охраны природы, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

Главные причины — сокращение площади морского льда и потепление океанов. Учёные предупреждают, что если тенденция сохранится, численность императорских пингвинов может сократиться вдвое уже к 2080-м годам.

По данным специалистов, только за период с 2009 по 2018 годы популяция этих птиц уменьшилась примерно на 10% — это более 20 тысяч взрослых особей.

Ключевая проблема — разрушение морского льда, который жизненно необходим пингвинам. Так называемый припайный лёд служит местом для выведения птенцов и линьки. Если он тает раньше времени, птенцы могут погибнуть, в том числе утонуть.

Серьёзная ситуация и у антарктических морских котиков. Их численность сократилась более чем вдвое: с примерно 2,1 млн особей в конце 1990-х до около 944 тысяч в 2025 году. Одной из причин стало уменьшение кормовой базы.

Генеральный директор МСОП Гретель Агилар отметила, что новые оценки должны стать сигналом для стран, принимающих решения по будущему континента.

По её словам, Антарктида играет ключевую роль в глобальной климатической системе, стабилизируя её и обеспечивая среду обитания для уникальных видов.