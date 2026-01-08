Минздрав озвучил стоимость самых дорогих операций, которые были сделаны казахстанцам на Родине, передает BAQ.KZ.

Так, самой дорогостоящей высокотехнологичной операцией названа имплантация вспомогательной сердечной системы — её стоимость составляет 79 млн тенге.



За 11 месяцев 2025 года такие системы были установлены 59 пациентам, для многих из которых операция стала единственным шансом на жизнь.



На втором месте по стоимости — трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток: 17,4 млн тенге за один случай, всего в прошлом году выполнено 117 таких операций.



Наряду с этим, наиболее востребованными высокотехнологичными вмешательствами стали имплантация автоматического кардиовертера-дефибриллятора — 1 963 случая, эндоваскулярная эмболизация и окклюзия сосудов головы и шеи — 1 463 случая и трансплантация фетальных стволовых клеток — 1 384 случая.



Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и применяется при лечении сложных заболеваний с использованием инновационных, научно обоснованных и безопасных методов диагностики и терапии. В Казахстане ее оказывают 120 медоранизаций.