В Казахстане действует система льгот при уплате таможенных платежей и налогов, направленная на поддержку бизнеса и развитие внешнеэкономической активности. Порядок предоставления таких послаблений регулируется нормами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), международными договорами и национальным законодательством, передает BAQ.KZ.

Льготы позволяют компаниям снизить финансовую нагрузку, повысить конкурентоспособность и привлечь инвестиции.

Освобождение от ввозных пошлин

Согласно Протоколу о едином таможенно-тарифном регулировании ЕАЭС и решениям Комиссии Таможенного союза, от уплаты ввозных таможенных пошлин освобождаются товары, поступающие в Казахстан из третьих стран в качестве:

гуманитарной или технической помощи;

вклада иностранного учредителя в уставный капитал;

продукции морского промысла судов ЕАЭС;

валюты и ценных бумаг;

товаров, предназначенных для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Эти льготы носят общий характер и не зависят от страны происхождения товаров. Подробный порядок их применения установлен Решением Комиссии Таможенного союза №728.

В соответствии со статьёй 399 Налогового кодекса РК, от уплаты налога на добавленную стоимость освобождаются товары, ввозимые для гуманитарных и благотворительных целей, а также для производственных нужд — включая оборудование, сырьё и материалы.

Порядок применения этих льгот утверждён Приказом Министерства финансов РК №267 от 23 февраля 2018 года.

Статья 80 Кодекса РК "О таможенном регулировании" предусматривает случаи, когда таможенные сборы за декларирование товаров не уплачиваются. Такие исключения устанавливаются международными договорами и национальными актами.

Документы для освобождения оформляются в соответствии с Приказом Министра финансов №179 от 14 февраля 2018 года.

По мнению экспертов, предусмотренные законом льготы — это действенный инструмент стимулирования промышленного развития и укрепления позиций казахстанских компаний на мировом рынке.

Они создают благоприятные условия для ведения бизнеса, стимулируют экспорт и способствуют росту экономической активности в стране.