Импорт без пошлин: кто в Казахстане может сэкономить на таможне
В Казахстане действует система льгот при уплате таможенных платежей и налогов, направленная на поддержку бизнеса и развитие внешнеэкономической активности. Порядок предоставления таких послаблений регулируется нормами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), международными договорами и национальным законодательством, передает BAQ.KZ.
Льготы позволяют компаниям снизить финансовую нагрузку, повысить конкурентоспособность и привлечь инвестиции.
Освобождение от ввозных пошлин
Согласно Протоколу о едином таможенно-тарифном регулировании ЕАЭС и решениям Комиссии Таможенного союза, от уплаты ввозных таможенных пошлин освобождаются товары, поступающие в Казахстан из третьих стран в качестве:
- гуманитарной или технической помощи;
- вклада иностранного учредителя в уставный капитал;
- продукции морского промысла судов ЕАЭС;
- валюты и ценных бумаг;
- товаров, предназначенных для ликвидации последствий стихийных бедствий.
Эти льготы носят общий характер и не зависят от страны происхождения товаров. Подробный порядок их применения установлен Решением Комиссии Таможенного союза №728.
В соответствии со статьёй 399 Налогового кодекса РК, от уплаты налога на добавленную стоимость освобождаются товары, ввозимые для гуманитарных и благотворительных целей, а также для производственных нужд — включая оборудование, сырьё и материалы.
Порядок применения этих льгот утверждён Приказом Министерства финансов РК №267 от 23 февраля 2018 года.
Статья 80 Кодекса РК "О таможенном регулировании" предусматривает случаи, когда таможенные сборы за декларирование товаров не уплачиваются. Такие исключения устанавливаются международными договорами и национальными актами.
Документы для освобождения оформляются в соответствии с Приказом Министра финансов №179 от 14 февраля 2018 года.
По мнению экспертов, предусмотренные законом льготы — это действенный инструмент стимулирования промышленного развития и укрепления позиций казахстанских компаний на мировом рынке.
Они создают благоприятные условия для ведения бизнеса, стимулируют экспорт и способствуют росту экономической активности в стране.
