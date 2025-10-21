  • 21 Октября, 18:11

Импорт без пошлин: кто в Казахстане может сэкономить на таможне

Сегодня, 17:28
АВТОР
89
Фото: pixabay.com

В Казахстане действует система льгот при уплате таможенных платежей и налогов, направленная на поддержку бизнеса и развитие внешнеэкономической активности. Порядок предоставления таких послаблений регулируется нормами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), международными договорами и национальным законодательством, передает BAQ.KZ.

Льготы позволяют компаниям снизить финансовую нагрузку, повысить конкурентоспособность и привлечь инвестиции.

Освобождение от ввозных пошлин

Согласно Протоколу о едином таможенно-тарифном регулировании ЕАЭС и решениям Комиссии Таможенного союза, от уплаты ввозных таможенных пошлин освобождаются товары, поступающие в Казахстан из третьих стран в качестве:

  • гуманитарной или технической помощи;
  • вклада иностранного учредителя в уставный капитал;
  • продукции морского промысла судов ЕАЭС;
  • валюты и ценных бумаг;
  • товаров, предназначенных для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Эти льготы носят общий характер и не зависят от страны происхождения товаров. Подробный порядок их применения установлен Решением Комиссии Таможенного союза №728.

В соответствии со статьёй 399 Налогового кодекса РК, от уплаты налога на добавленную стоимость освобождаются товары, ввозимые для гуманитарных и благотворительных целей, а также для производственных нужд — включая оборудование, сырьё и материалы.

Порядок применения этих льгот утверждён Приказом Министерства финансов РК №267 от 23 февраля 2018 года.

Статья 80 Кодекса РК "О таможенном регулировании" предусматривает случаи, когда таможенные сборы за декларирование товаров не уплачиваются. Такие исключения устанавливаются международными договорами и национальными актами.

Документы для освобождения оформляются в соответствии с Приказом Министра финансов №179 от 14 февраля 2018 года.

По мнению экспертов, предусмотренные законом льготы — это действенный инструмент стимулирования промышленного развития и укрепления позиций казахстанских компаний на мировом рынке.

Они создают благоприятные условия для ведения бизнеса, стимулируют экспорт и способствуют росту экономической активности в стране.

