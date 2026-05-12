За первые четыре месяца 2026 года Узбекистан заметно нарастил импорт электромобилей. В страну ввезли более 23 тысяч машин на общую сумму около 309 млн долларов, передает BAQ.kz со ссылкой на PRESSA.UZ.

По данным Таможенного комитета, это сразу в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если в январе-апреле 2025 года в страну поступило 5 863 электромобиля на 88,5 млн долларов, то спустя год рынок показал резкий скачок. Фактически импорт восстановился после спада начала прошлого года и вышел на новый уровень.

Интересно, что средняя стоимость одного ввезённого электрокара составила примерно 13,4 тысячи долларов. Это говорит о том, что на рынок активно заходят доступные модели, ориентированные на массового покупателя.

Рост импорта электромобилей отражает общий тренд на переход к более экологичному транспорту. Всё больше водителей в стране выбирают электрические авто из-за экономии на топливе и сниженных эксплуатационных расходов.

Параллельно с ростом импорта в Узбекистане развивается и собственное автопроизводство. В 2025 году в стране выпустили 257,8 тысячи легковых автомобилей.

Согласно стратегии «Узбекистан 2030», власти планируют существенно увеличить объёмы внутреннего производства: до 550 тысяч машин к 2027 году, 800 тысяч – к 2029 году и до 1 миллиона автомобилей в год в долгосрочной перспективе.

