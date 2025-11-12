В Казахстане интерес к экологичному транспорту растет с каждым годом. Однако, по мнению экспертов, для того чтобы электромобили закрепились на внутреннем рынке, необходимы конкретные меры поддержки. Из-за нехватки налоговых льгот и развитой инфраструктуры электрокары продолжают вывозиться за границу, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Хватит ли энергии?

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев, ссылаясь на исследование белорусских урбанистов, отметил, что к 2040 году население Алматы может достичь 8 миллионов человек. По его словам, чтобы снизить экологическую нагрузку в мегаполисе, на электромобили должны пересесть все — от таксистов до госслужащих.

"По данным KEGOC, энергетических мощностей в стране уже достаточно для развития электрокаров. Дефицита электричества нет", — заявил депутат.

Обсуждается льгота по НДС

Пономарев сообщил, что на таможенном посту "Хоргос" скопилось около сотни электромобилей.

"Основной фактор, повлиявший на быстрый рост продаж электромобилей, — их цена. Этот вопрос пока обсуждается, окончательного решения нет", — сказал он.

По его словам, повышение НДС с 12% до 16% с будущего года может снизить привлекательность электрокаров и увеличить спрос на бензиновые автомобили.

"Казахстан — социально ориентированное государство. 60% доходов идут на социальные выплаты. Думаю, этот вопрос еще будут обсуждать, но в положительное решение я сомневаюсь", — добавил депутат.

Эксперты подчеркивают: без инфраструктуры и системной поддержки рынок электромобилей будет развиваться медленно.

Завершится ли эпоха льгот?

Автоэксперт Алексей Алексеев отметил, что отмена нулевых таможенных пошлин и рост цен могут негативно сказаться на рынке.

"Нулевая пошлина действительно дала эффект — народ стал активно интересоваться экологичными машинами. Это был большой шаг к “зеленой” политике", — сказал он.

По словам эксперта, ранее действовали дополнительные льготы — бесплатные парковки в городах и бесплатный въезд на “Шымбулак”. Ежегодно устанавливалась квота на 15 тысяч машин, и в 2025 году она была исчерпана уже к концу октября.

"Влиял и российский фактор: после роста утилизационного сбора россияне начали покупать электромобили в Казахстане", — отметил Алексеев.

Нужно ли государству поддерживать новые источники энергии?

Алексеев считает, что поддержка государства необходима не только для электромобилей, но и для гибридных машин.

"Льготы нужно предоставлять не только частным лицам, но и компаниям, ведь именно они обеспечивают сервис и гарантийное обслуживание. Это выгодно и для экологии, и для обновления автопарка", — пояснил он.

Благодаря нулевой пошлине электромобили подешевели примерно на 12%. Цена — ключевой фактор: чем ниже стоимость, тем выше спрос. Эксперт отмечает, что мера была эффективной. Однако, по его словам, с 2025 года цены могут вырасти на 16%, поскольку квоты на льготы не продлены.

"Многие автомобили купили россияне, поскольку с 1 октября у них вступили в силу новые пошлины. Это не нарушение, а просто возможность. За последние два года китайские электрокары массово проходят транзитом через Казахстан и Кыргызстан в Россию — это ни для кого не секрет. Казахстан при этом не тратит средства — это не субсидия, а лишь таможенная льгота. В Европе же государство компенсирует до 10 тысяч евро покупателям электромобилей. В Норвегии 90% всех продаж — электрокары", — пояснил Алексеев.

Преимущества и ограничения электромобилей

"Электромобили не выбрасывают выхлопные газы и не загрязняют воздух. Однако для стран, где электричество производится из угля, это не полное решение, хотя и большой шаг вперед", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в Казахстане пока нет планов по запуску производства электрокаров.

"Ни одна компания или завод не готовы начать выпуск электромобилей. Это слишком затратное и нишевое направление", — отметил Алексеев.

По его словам, сегодня растет спрос на гибриды.

Нулевая пошлина сохраняется, но НДС возвращается

Председатель Независимого автомобильного союза Казахстана Эдуард Эдоков подтвердил, что нулевая таможенная пошлина сохранится, но НДС будет снова введен.

"Многие считают это новой льготой, но на самом деле нулевая ставка действует с 2015 года — с момента вступления Казахстана в ВТО. Однако освобождения от НДС больше не будет. Квота на 15 тысяч автомобилей уже исчерпана, теперь НДС обязателен — 12% в этом году и 16% в следующем", — пояснил эксперт.

По его словам, на рост цен повлияют три фактора:

введение НДС;

корректировка экспортной политики Китая;

изменение госполитики в КНР в сфере автопрома.



"К сожалению, электромобили подорожают — это факт", — отметил Эдоков.

В 2023 году покупать электромобиль было особенно выгодно. Тогда покупатели почти полностью освобождались от всех сборов и налогов:

таможенная пошлина — 0;

НДС — 0;

акциз — 0;

утилизационный сбор — 0;

первичная регистрация — около 1000 тенге;

транспортный налог — 0.

"Я сам купил электромобиль на таких условиях, заплатив только за техпаспорт и номера", — вспомнил Эдоков.

По мнению экспертов, сокращение льгот и мер поддержки может замедлить развитие рынка. Чтобы электромобили действительно прижились в стране, необходимы постоянные субсидии и развитие инфраструктуры — иначе, несмотря на растущий интерес, экологичные машины так и будут уезжать за границу.