Казахстан резко увеличил импорт картофеля: за первые пять месяцев 2025 года в страну ввезли 145,3 тыс. тонн — в 8 раз больше, чем за тот же период прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

По данным Бюро нацстатистики, общая стоимость закупок достигла 38,5 млн долларов, что в 11,6 раза выше прошлогодних показателей. Столь стремительный рост — следствие прошлогоднего рекордного экспорта и внутренних проблем в агросекторе.

В 2024 году Казахстан активно продавал картофель за границу на фоне высоких цен в соседних странах — было вывезено 564 тыс. тонн, что стало максимумом за 10 лет. Однако массовый отток обернулся дефицитом внутри страны. Власти даже ввели временный запрет на экспорт — с января по июнь 2025 года.

Импорт растёт не только количественно, но и по цене: средняя стоимость тонны картофеля выросла почти на 47%. Это немедленно отразилось на ценах для потребителей: в декабре 2024 года картофель подорожал сильнее других овощей — индекс потребительских цен составил 137,7%, а весной 2025-го годовой прирост цен достигал 79%.

В июне лидерами роста цен стали уже лук (+90,2%) и капуста (+67,4%), тогда как картофель подорожал на 54,9%. При этом огурцы, благодаря поступлению свежих тепличных партий с юга страны, остались единственным стабильным по цене овощем.

Парадокс в том, что казахстанское овощеводство формально продемонстрировало рост: валовой сбор овощей и корнеплодов в 2024 году вырос на 4,2%. Но это — эффект низкой базы после сильного падения в 2023 году. На деле же производство остаётся ниже прежних уровней: валовой сбор картофеля упал на 32,7% по сравнению с 2019 годом.

Фермеры терпят убытки: в 2024 году доходы от овощеводства сократились на 19%, а выручка от картофеля — почти на треть. Причина — в снижении убранных площадей: почти по всем культурам, кроме картофеля, земли стало меньше. Особенно пострадали морковь, лук, свёкла и томаты.

Небольшое улучшение наблюдается в тепличном секторе, где площади увеличились на 13,3%, в основном за счёт огурцов. Однако это не компенсирует падение по открытому грунту.

На фоне внутреннего спада и неверных решений в торговой политике Казахстан оказался в ситуации, когда вынужден закупать то, что сам производил в избытке. Если не будут предприняты меры по поддержке фермеров и системному восстановлению овощеводства, зависимость от импорта только усилится.