По итогам 11 месяцев 2025 года в Казахстан было ввезено 3,8 тыс. тонн конины на сумму $10,7 млн. Это на 100% и 119% больше аналогичных показателей прошлого года соответственно. Речь идет о свежем, охлажденном и замороженном мясе, хотя классификация товаров может включать также мясо ослов или мулов. По оценкам экспертов, основная часть поставок — именно конина, передает BAQ.KZ.

Отметим, что текущие показатели стали рекордными за последние десять лет, хотя максимумы января–ноября 2022 года были близки. В физическом выражении объемы нынешнего импорта выше на 12%, а в денежном — на 17%.

Основным поставщиком конины выступила Монголия, обеспечившая 60% всех поставок, с ростом импорта в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом. Подобная доля Монголии наблюдалась за последнее десятилетие лишь однажды — в 2022 году.

Что касается производства в Казахстане, по предварительным данным, в 2025 году объем забоя скота составил 177,9 тыс. тонн, что на 4% выше показателей 2024 года. Растущий импорт демонстрирует небольшой общий рост потребления конины.

На экспорт мясо практически не идет: в январе–ноябре 2025 года Казахстан поставил за границу всего 124 тонны конины, полностью в Узбекистан. Это беспрецедентно высокое значение относительно предыдущих лет: за прошлое десятилетие суммарные поставки составляли всего 47,5 тонны.