Импорт меняет курс: Казахстан закупает больше для производства и меньше для потребления

Внешнеторговая структура Казахстана в первом полугодии 2026 года демонстрирует заметный сдвиг: на фоне общего роста импорта увеличиваются закупки оборудования и производственных ресурсов, тогда как ввоз потребительских товаров сокращается. Такая динамика сопровождается ростом инвестиций и промышленного выпуска, что указывает на усиление производственной составляющей импорта.

По данным Бюро национальной статистики, за январь–июнь импорт товаров увеличился на 5,5%, до 31,5 млрд долларов США. При этом основную часть закупок сформировали промежуточные товары — сырье, материалы и другие ресурсы, используемые в производстве. На них пришлось 47,6% импорта, или около 15 млрд долларов. За год объем таких поставок вырос на 14%.

В то же время доля потребительских товаров составила 26,5%, а их импорт сократился на 10,5%, до 8,3 млрд долларов. Особенно заметно снизились закупки непродовольственных потребительских товаров — на 15,4%, до 5,6 млрд долларов.

Схожую картину отражают данные Национального Банка, рассчитанные по методологии платежного баланса. Согласно этим данным, импорт вырос на 6,2%, до 32,3 млрд долларов. При этом закупки промежуточных товаров увеличились на 13,8%, а импорт непродовольственных потребительских товаров снизился на 11,2%. Рост импорта при этом оказался более чем в четыре раза ниже темпов роста экспорта.

Оборудование для расширения производственных мощностей

Одним из ключевых направлений роста стали инвестиционные товары. Их импорт увеличился на 10,6%, до 8,1 млрд долларов США. Расширение закупок оборудования происходит на фоне активизации капитальных вложений в промышленность.

В частности, импорт электрогенераторных установок вырос на 83%, машин для подъема, перемещения, погрузки и разгрузки — на 70,1%, а оборудования для сортировки и измельчения грунта — в 2,1 раза.

Эти изменения согласуются с инвестиционной динамикой в экономике. По данным БНС, в первом полугодии инвестиции в основной капитал выросли в реальном выражении на 9,6%, достигнув 9,5 трлн тенге. В обрабатывающей промышленности рост оказался значительно выше — 33,3%, до 1,43 трлн теңге. На отрасль пришлось 15% общего объема инвестиций в основной капитал.

Таким образом, увеличение закупок оборудования сопровождает расширение производственных возможностей предприятий. Речь идет как о создании новых мощностей, так и о модернизации действующих производств. Влияние этих вложений на выпуск продукции и производительность будет зависеть от сроков ввода оборудования и эффективности его использования.

Производству требуется больше ресурсов

Рост импорта промежуточных товаров также отражает увеличение закупок отдельных видов сырья, топлива и технологических компонентов. В первом полугодии импорт природного газа вырос на 96,3%, турбореактивных двигателей и газовых турбин — в 2,7 раза, нефтепродуктов — на 41,6%, урана — в 2,6 раза, золота — в 6 раз.

В сочетании с ростом инвестиций эти показатели свидетельствуют об изменении структуры импортного спроса в пользу ресурсов, необходимых для экономической деятельности. При этом сама по себе динамика отдельных товарных позиций не означает исключительно промышленного использования всех закупок: их назначение зависит от конкретных отраслей и потребителей.

Дополнительным подтверждением расширения производственной активности выступают показатели обрабатывающей промышленности. За январь–июнь ее выпуск увеличился на 9,8%. В машиностроении рост составил 23,1%, в химической промышленности — 20,7%.

Потребительский импорт сокращается

На фоне роста производственных закупок импорт потребительских товаров движется в противоположном направлении. По данным БНС, в первом полугодии он снизился на 10,5%, до 8,3 млрд долларов США.

Среди товаров, по которым зафиксировано сокращение поставок, — легковые автомобили, импорт которых уменьшился на 21,9%, лекарственные средства — на 18,7%, чемоданы и сумки — на 49,4%, женская текстильная одежда — на 38,9%, кондиционеры — на 34,3%.

По оценке Национального Банка, снижение импорта непродовольственных потребительских товаров продолжается 11 кварталов подряд — с четвертого квартала 2023 года.

При этом сокращение поставок отдельных категорий товаров может быть связано с разными факторами: изменением спроса, динамикой цен, запасами продукции, условиями поставок и развитием отечественного производства. Поэтому общая тенденция не обязательно означает одинаковые причины снижения импорта во всех товарных группах.

Показательный пример — рынок легковых автомобилей. В январе–июне 2026 года отечественное производство увеличилось на 37,2%, до 88 886 единиц. На фоне сохранения продаж в официальном дилерском сегменте это указывает на возможное частичное замещение импортных автомобилей продукцией местной сборки.