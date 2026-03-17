Казахстан увеличил производство азотных удобрений до 384,8 тыс. тонн в 2025 году — на 11,4% больше, чем годом ранее. Однако внутренний рынок по-прежнему остаётся зависимым от импорта: отечественные предприятия обеспечивают лишь 43,6% спроса, тогда как объём ввоза достиг 497,1 тыс. тонн. Об этом говорится в аналитическом материале портала EnergyProm, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По данным аналитиков, несмотря на рост производства, сектор ещё не восстановился до показателей 2021 года. Тогда выпуск азотных удобрений достигал 445 тыс. тонн.

Рост производства наблюдался и в сегменте аммиака — ключевого сырья для выпуска азотных удобрений. В 2025 году его производство составило 213,7 тыс. тонн, тогда как годом ранее показатель находился на уровне 198 тыс. тонн.

В сегменте фосфорных удобрений ситуация остаётся менее стабильной. После резкого спада в 2023–2024 годах, когда объём производства снизился до 15 тыс. и 22 тыс. тонн, в 2025 году выпуск увеличился до 32,4 тыс. тонн. Однако этот показатель всё ещё значительно ниже уровня 2021 года — 195,8 тыс. тонн.

В начале 2026 года динамика производства также показала разнонаправленные тенденции. По итогам января 2026 года выпуск азотных удобрений достиг 38,7 тыс. тонн, увеличившись на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство аммиака выросло на 21,4%, до 22,2 тыс. тонн. В то же время выпуск фосфорных удобрений сократился на 16,8%, до 2,3 тыс. тонн.

Импорт остаётся ключевым фактором рынка

Несмотря на наличие собственного производства, внутренний рынок Казахстана в значительной степени зависит от внешних поставок, прежде всего в сегменте азотных удобрений.

По итогам 2025 года отечественные предприятия обеспечили спрос лишь на 43,6%. Остальная часть потребностей была покрыта за счёт импорта, объём которого достиг 497,1 тыс. тонн, увеличившись за год на 5,2%.

При этом экспорт азотных удобрений сократился почти вдвое — на 45,9%, до 116,1 тыс. тонн. Для сравнения: годом ранее экспорт составлял 214,4 тыс. тонн.

Одновременно значительно выросло внутреннее потребление. Реализация удобрений внутри страны увеличилась на 26,9%, достигнув 765,8 тыс. тонн.

В сегменте фосфорных удобрений ситуация более стабильная. Здесь 98,5% спроса обеспечивается собственным производством. Импорт остаётся минимальным — 483,2 тонны, хотя это и на 74,2% больше, чем годом ранее.

Экспорт фосфорных удобрений составил 5,5 тыс. тонн, увеличившись на 5,3%, а внутренние продажи выросли сразу на 60,2%, до 27,3 тыс. тонн.

Основные торговые партнёры

Основным покупателем казахстанских азотных удобрений в 2025 году стала Перу, куда было отправлено 69,3 тыс. тонн продукции.

Также значительные объёмы поставок пришлись на:

Украину — 19,1 тыс. тонн

Нигерию — 11,9 тыс. тонн

Польшу — 7,9 тыс. тонн

Турцию — 3,6 тыс. тонн.

Импорт азотных удобрений практически полностью обеспечивается двумя странами — Россией и Узбекистаном. На Россию пришлось 332,4 тыс. тонн, на Узбекистан — 155,2 тыс. тонн. Поставки из других стран суммарно составили лишь 9,5 тыс. тонн.

В сегменте фосфорных удобрений основными направлениями экспорта стали страны Центральной Азии. Так, 3 тыс. тонн продукции было отправлено в Таджикистан, 1,4 тыс. тонн — в Узбекистан, 1 тыс. тонн — в Кыргызстан.

Импорт в этом сегменте остаётся крайне небольшим: 394 тонны поступили из Узбекистана, 75,5 тонны — из Нидерландов, 10,3 тонны — из России и 3,5 тонны — из Великобритании.

Геополитика влияет на цены

Эксперты отмечают, что мировой рынок удобрений остаётся крайне чувствительным к геополитическим факторам, стоимости энергоносителей и логистическим ограничениям.

Так, экспортные цены на азотные удобрения в декабре 2021 года выросли сразу на 36,4% по сравнению с предыдущим годом. После относительной стабилизации в 2022–2024 годах в 2025 году вновь было зафиксировано умеренное удорожание — на 3,3%.

Импортные цены демонстрировали ещё более резкие колебания: после скачка на 66,7% в 2022 году в 2023-м они снизились на 33,9%, а в 2025 году снова выросли — на 18,3%.

Дополнительные риски для глобального рынка удобрений создаёт ситуация вокруг Ормузского пролива. По данным аналитиков, через этот узкий морской маршрут проходит около 45% мирового экспорта карбамида и серы, необходимых для производства удобрений.

В случае перебоев поставок это может привести к дефициту азотных соединений на мировом рынке и росту цен на продовольствие.

Для Казахстана такие риски также имеют значение: высокая доля импорта в обеспечении внутреннего рынка азотных удобрений означает, что любые глобальные логистические сбои могут повлиять на стоимость удобрений и, как следствие, на себестоимость сельскохозяйственной продукции внутри страны.

По оценкам аналитиков, наличие собственного производства и увеличение поставок на внутренний рынок формируют определённый запас устойчивости отрасли, однако зависимость от импорта остаётся одним из ключевых факторов уязвимости рынка.