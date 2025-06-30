Рынок легкой промышленности Казахстана в прошлом году превысил отметку в 4 миллиарда долларов. Однако вклад отечественных производителей по-прежнему остается незначительным - всего 6% от общего объема. Полки магазинов в основном заполнены импортной продукцией. В то же время с высоких трибун не раз звучали призывы поддерживать казахстанские бренды и носить одежду с маркировкой "Made in KZ". Чиновники тоже пытались подавать личный пример, появляясь на официальных мероприятиях в костюмах местного производства. Несмотря на это, оживить отрасль за последние годы так и не удалось. Острая нехватка сырья, современного оборудования и квалифицированных кадров остаётся нерешённой. Проблемы, о которых говорят уже не одно десятилетие, лишь переходят из одной государственной программы в другую. О том, когда казахстанские производители смогут занять достойное место на внутреннем рынке, выясняла корреспондент BAQ.KZ.

В начале 90-х в легкой промышленности Казахстана работало больше тысячи предприятий. Они формировали четверть республиканского бюджета. После развала Советского союза текстильные и обувные фабрики остались без рынка сбыта. Ранее наработанные связи с другими государствами были утеряны. Привыкшие работать по госплану комбинаты и цеха, не смогли переориентироваться на внутренний рынок. Многие предприятия закрыли или перепродали. Стоит отметить, что незадолго до этого на большей части обновили и поставили современное европейское оборудование. Однако во время приватизации новые владельцы чаще всего реализовывали его за бесценок. Некогда бурно развивающая отрасль пришла в упадок.

За годы независимости ситуация кардинально не изменилась, а полки магазинов заполонили импортные одежда и обувь. Доля легпрома в обрабатывающей промышленности сегодня не превышает 1%.

В прошлом году, по данным Бюро национальной статистики, в страну чаще всего завозили постельное белье, предметы одежды, трикотаж машинного или ручного вязания, некоторые части обуви, майки, фуфайки, пальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, свитеры, полуверы, джемперы, жилеты и многое другое. Как мы видим, перечень довольно широкий.

Большую часть товаров легкой промышленности импортировали из Китая. Это почти 52%. Лидирующим поставщиком также является Россия. На соседнюю страну приходится почти 20% ввозимых в нашу республику изделий. Чуть больше 10% приходится на Турцию. Около 3% - на Бангладеш и Италию. При этом завезенные из КНР, Узбекистана или Кыргызстана изделия стоят дешевле. Казахстанские бренды также представлены на рынке, но в меньшинстве.

Отечественным производителям сложно конкурировать с зарубежной продукцией, которая попадает в страну, порой без уплаты соответствующих налогов, объясняет председатель саморегулируемой организации "Союз юридических и индивидуальных предпринимателей Qaz Textile Industry" Гульмира Уахитова.

"Почему у нас в основном засилье импорта и говорят, что мы проигрываем? Многие импортные товары завозят нелегальным путем, не уплачивая таможенные пошлины, налоговые отчисления и другие обязательные платежи. Будем говорить, попадают они из сегмента теневой экономики. Естественно, эта продукция дешевле по сравнению с казахстанскими аналогами. Наши производители работают "в белую", но проигрывают по цене, хотя у них аналогичное качество. То есть народ делает выбор в пользу дешевого продукта", - рассказывает Гульмира Уахитова.

Посчитать сумму теневого оборота никто не берется. Такими данными не располагают и в профильном министерстве. При этом в ведомстве признают, что на рынке присутствует значительный объем контрафактной и контрабандной продукции. Это создает существенные барьеры для развития отечественного бизнеса.

По данным министерства промышленности и строительства, в республике работает больше 1400 производителей. В основном это швейные компании. Треть поставляет текстиль, оставшиеся занимаются выпуском продукции из кожи. Большинство – это малые предприятия.

По словам главы саморегулирующей организации Гульмиры Уахитовой, казахстанские компании неоднократно предпринимали попытки наладить производство тех же распашонок и ползунков. Но, несмотря на простоту пошива, не выдерживали конкуренции.

"Засилье контрафактного, контрабандного, "серым" импортом завезенного товара. Те же грузы Карго, которые по весу завозят. Можно выдавить воздух, спрессовать соответствующий кубометр изделий, где платится налог не с каждой единицы, в случае даже если он платится, а за кубометр и объём этого груза. Тогда как наши производители платят налоги с каждой единицы товара. Неравные условия создают предпосылки, что наши компании не могут конкурировать. При этом у нас засилье импортных товаров не очень хорошего качества. По сути, у нас не работает система техрегулирования", - считает собеседник.

В стране создана законодательная база и разработаны соответствующие стандарты, но у государства не хватает ресурсов, чтобы контролировать качество представленной на рынке продукции.

В последние годы казахстанцы стали активно заказывать товары на китайских и российских маркетплейсах. На этих же площадках уже давно торгуют узбекские и кыргызские производители. Легкая промышленность у соседей развивается бурно. Такой успех Гульмира Уахитова объясняет тотальной поддержкой правительства. И выражается она не в деньгах.

"Если у нас Казахстан может позволить выдавать льготный кредит под 3%, Узбекистан своим "легковикам" такие кредиты не дает. Но там у правительства есть четкий задел для легпрома, потому что у нас в стране не воспринимают отрасль должным образом. (…) У них легкая промышленность в приоритете. Мы же понимаем почему? Поэтому там плотно сотрудничает бизнес с государством. Они работают с отраслевыми союзами. Если у нас любят одной компании позвонить, например, то такое взаимодействие B2B не дает полного представления обо всей отрасли", - отмечает эксперт.

Председатель объединения подчеркивает, у крупных компаний могут быть одни проблемы, а у мелких – другие. Саморегулируемая организация аккумулирует их и представляет масштабную картину всей отрасли.

При этом в том же Узбекистане или Кыргызстане развит институт отраслевых сообществ, они активно сотрудничают с государством. Наши же чиновники ранее не пытались наладить такого диалога. Сейчас ситуация меняется и профильное ведомство взаимодействует с объединением легпрома.

Из-за того, что казахстанские компании не могут занять нишу на коммерческом рынке, большинство из них сосредоточилось на пошиве спецомбудирования для госорганов и квазигоссектора. Это свыше 90 % предприятий. Заказы получают в системе регулируемых закупок. Поставить готовые изделия, по условиям, должны за 15 дней. Но за это время невозможно сшить товар казахстанского производства, говорит Гульмира Уахитова.

"Во-первых, саморегулируемые закупки предполагают конкретный заказ конкретного заказчика. Есть техспецификация, где прописаны определенные требования. Такой товар на рынке не продается. Чтобы выполнить его, нужно, как минимум, заказать сырье, а срок производства сырья минимально – 60 дней. Во-вторых, его надо привезти, а учитывая, что мы большой ассортимент сырья не производим, он импортируется. Это еще, как минимум, 20 дней. Потому что есть таможенная очистка, логистика и многое другое. Это уже 80 дней. Еще нужно произвести товар. Это еще 45 дней", - отмечает представитель саморегулируемой организации.

По подсчетам спикера, для самостоятельного пошива продукции отечественным производителям потребуется не менее 125 дней, но никак не 15. Такое временное ограничение, считает Гульмира Уахитова, вынуждает участников обращаться к субподрядчикам. Но большинство предпочтут привезти готовые изделия из Кыргызстана или Китая. Поэтому необходимо установить разумный срок для поставки заказа, говорит она. При этом добросовестным производителям приходится уплачивать неустойку. Им важно получить объем и обеспечить людей заработными платами. Когда они просят продлить срок поставки товара, заказчики не идут на встречу. Кроме того, производителям обещали выплачивать аванс, но по факту, утверждает представитель объединения, этого не делают.

"Например, в системе оборонного заказа за 2024 год многим компаниям, поставившим вещевое имущество, не выплатили. То есть поставки были, бизнес внес свои деньги, многие берут кредиты под проценты, а они не рассчитались. Одной компании 160 млн не заплатили, другой - порядка 200 млн. В государственном оборонном заказе предусмотрено авансирование до 75%. (…) И зачастую бизнес работает на своих оборотных средствах. Если их не хватает, он берет заемные. Как будут развиваться наши компании при низкой маржинальности, при высоких процентных ставках банка? Когда тебе полагается аванс, а тебе его не платят, и ты берешь заемные средства. Как в таких условиях развиваться отрасли?" - недоумевает специалист.

Кроме того, зачастую при объявлении тендера, заказчики предлагает низкую цену. Ориентируются они на расценки маркетплейсов, а не коммерческие предложения отечественных поставщиков.

Осложняет ситуацию и то, что из отрасли уходят квалифицированные кадры, которые имели советскую базу. Профессия уже не так престижна, как раньше, а заработные платы – низкие. Есть большой спрос на швей. По подсчетам минпромышленности, не хватает свыше полутора тысяч таких специалистов.

"Зачем за эти деньги молодежь будет сидеть весь день за машинкой, когда эти же деньги можно заработать, делая маникюр? Надо престиж рабочих профессий поднимать", - подчеркивает спикер.

К слову, легкая промышленность обеспечивает высокую занятость населения, а по уровню потребления занимает второе место после продовольствия.

К примеру, на чулочно-трикотажной фабрике Семея работает около 50 человек. Как рассказывает представитель предприятия Наталья Верцанова, производство открыли больше 25 лет назад. Теперь выпускают широкий ассортимент изделий. Товары поставляют для соотечественников.

"Если взять по носочной продукции, то более 300-400 тысяч в год выпускаем. Трикотажной продукции - 25-30 тысяч ежегодно. Сначала у нас было чулочное производство, потом потихоньку начали развиваться. Сейчас наладили трикотажное производство. Мы выпускаем то, что востребовано. Планировать свою деятельность на год или два не можем, так как нет гарантированного рынка сбыта. И не можем расширяться, потому что не знаем, что будет завтра. Кроме того, у нас нет сырья. Скажем, в стране нет сырьевой базы для нашего производства, мы все вынуждены закупать за рубежом. В Узбекистане - хлопок, в Беларуси, России и Турции", - поделилась Наталья Верцанова.

В Казахстане не хватает не только качественного сырья, но и компаний, которые занимаются переработкой. По данным министерства промышленности и строительства, в стране производится 40 тысяч тонн овечьей шерсти. Но налажен только этап промывки и выпуска войлока. Значительную часть грубой и полугрубой шерсти не перерабатывают. Речь о 70 %.

"Имея собственное поголовье крупного и мелкого рогатого скота, предприятия в области кожевенно-меховых и обувных отраслей сталкиваются с нехваткой сырья из-за потери его качества при забое скота и экспорте из страны высококачественного сырья. Ежегодно в стране собирается порядка 250–300 тысяч тонн хлопка-сырца, из которого перерабатывается около 12–15% хлопкового волокна. Остальной объем в сырьевом состоянии ориентирован на экспорт, который выкупается трейдерами и экспортируется в зарубежные страны", - признают в профильном ведомстве.

За последние 10 лет объем производства отрасли вырос троекратно. Почти с 72 миллиардов тенге до 212 миллиардов тенге в прошлом году. Больше всего пришлось на текстильную продукцию. Это свыше 100 миллиардов тенге, одежду – около 83 миллиардов, а также кожаные и относящиеся к ним изделия. Это почти 17 миллиардов тенге.

Несмотря на увеличение показателей, доля отечественного производства на внутреннем рынке остается незначительной. На конкурентоспособность влияет, прежде всего, высокая цена. В себестоимость товара заложены затраты на производство. Это стоимость сырья, вспомогательных материалов, зарплата работников, затраты на оборудование, налоги и логистика.

Между тем, на многих предприятиях используется устаревшее оборудование, что снижает производительность и качество готовой продукции. Все это ведет к росту расходов и ограничивает возможности конкурировать. Тем не менее, в Казахстане есть компании, которые успешно работают на коммерческом рынке. Пока их не так много.

В министерстве заверяют, что создают благоприятные условия для развития отрасли. Три года назад в стране утвердили очередную дорожную карту.

"Документ включает меры по совершенствованию нормативной правовой базы легкой промышленности, развитию сырьевой базы и переработки сырья, мерам государственной поддержки, кадровому обеспечению отрасли, маркировке и прослеживаемости товаров легкой промышленности, увеличению мощностей отечественных производителей продукции легкой промышленности, привлечению инвестиций, внедрению мирового опыта и развитие экспорта", - сообщили в ведомстве.

В этом году в Казахстане намерены разработать комплексный план по развитию легкой промышленности. Основная задача – сократить импортную зависимость и укрепить позиции отечественных производителей. Чиновники изучают опыт соседних стран, рассматривая успешные кейсы, которые можно применить в казахстанских реалиях. В новый программный документ, вероятно, войдут амбициозные цели и планы по строительству новых предприятий. Однако ключевая проблема остается прежней: важно не просто вложить бюджетные средства в инфраструктуру, но и обеспечить стабильную загрузку производств заказами.

Импорт против Made in KZ – борьба продолжается. Но пока казахстанская лёгкая промышленность по-прежнему остается в коме, а заявленные инициативы – лишь попыткой вернуть её к жизни.