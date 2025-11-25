Импорт российской нефти в Индию может достичь самого низкого уровня за последние три года на фоне ограничений, введённых США, Европейским союзом и Великобританией, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Thomson Reuters.

По данным агентства, Индия сократила закупки у компаний, попавших под западные санкции, включая "Роснефть" и "Лукойл". В декабре поставки российской нефти в Индию ожидаются на уровне 600–650 тыс. баррелей в сутки, включая объёмы, направленные Indian Oil Corp и Nayara Energy. Часть партий также поступит на заводы Reliance Industries.

При этом аналитическая компания Kpler прогнозирует общий импорт российской нефти Индией на уровне 1,87 млн баррелей в сутки, что выше октябрьского показателя (1,65 млн). Однако ряд предприятий – среди них Mangalore Refinery и HPCL – временно приостановили закупки российской нефти.

Несмотря на ограничения, Nayara Energy и Reliance Industries продолжают перерабатывать российское сырьё. На фоне санкционного давления и благоприятного ценового арбитража увеличилась доля американской нефти в индийском импорте. США, со своей стороны, повысили пошлины на индийскую нефть, что также повлияло на структуру закупок.