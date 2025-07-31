В рамках аудита в сфере лекарственного обеспечения, проведённого Высшим аудиторским палатой (ВАП), была проанализирована эффективность мер государственной поддержки казахстанских производителей фармацевтической продукции, передает BAQ.KZ.

Одним из центральных эпизодов стала деятельность компании ТОО "KazMedProm", которая заключила долгосрочный договор с ТОО "СК "Фармация" — единым дистрибьютором в сфере закупа лекарственных средств и медицинских изделий.

Согласно договору, СК "Фармация" обязуется закупать продукцию отечественного производителя по заявленной им цене — мера, направленная на стимулирование локального производства. Однако, как показал аудит, в отдельных случаях были выявлены признаки поставок импортной продукции под видом местной.

Так, в 2024 году ТОО "KazMedProm" поставило 63 млн пар медицинских перчаток на сумму 8,1 млрд тенге. Однако объёмы и характеристики этих перчаток полностью совпали с партией, ввезённой компанией из Таиланда. Таможенные декларации и даты ввоза соответствуют датам поставок в СК "Фармация", что вызвало у аудиторов обоснованные подозрения в возможном нарушении условий локализации.

Дополнительные вопросы вызвали цены: перчатки Panagloves были закуплены государством по 98 тенге за пару, при том что на рынке есть предложения от 40 тенге. В результате, по расчётам аудиторов, государство переплатило 5,3 млрд тенге.

27 мая 2025 года материалы аудита были переданы в Генеральную прокуратуру, которая, в свою очередь, 18 июля направила их в Агентство по финансовому мониторингу для дальнейших процессуальных действий.

Примечательно, что еще до передачи материалов ВАП — 22 мая — прокуратура города Шымкента начала проверку деятельности ТОО "KazMedProm", завершив её 27 июня. Проверка установила, что компания производит порядка 17 млн пар перчаток в год, а ещё около 50 млн собирается из импортированной продукции формата in bulk — это перчатки без упаковки, которые проходят стадии мойки, дезинфекции и упаковываются на территории Казахстана.

Городская прокуратура квалифицировала такую деятельность как переработку, состава преступления в действиях компании не выявлено. Однако аудиторы ВАП отмечают: при переработке in bulk-продукции не меняется код товарной номенклатуры, а значит, формально это не считается производством.

Таким образом, выводы ВАП о недостаточной эффективности контроля со стороны СК "Фармация" за соблюдением условий локализации, а также о неэффективности ценового регулирования подтверждаются. Это подчёркивает необходимость пересмотра действующих механизмов поддержки и контроля в целях защиты бюджета и реального стимулирования отечественного фармпроизводства.

ВАП отмечает, что развитие национальной фармацевтической промышленности остаётся важнейшим приоритетом, однако эта цель требует прозрачных, справедливых и экономически обоснованных механизмов реализации.