Казахстан до 100% обеспечивает внутренний рынок основными продуктами

Инвестиционные и технологические меры в агропромышленном комплексе напрямую отражаются на обеспечении внутреннего рынка продовольствием.

По итогам первого полугодия 2026 года индекс физического объема производства продуктов питания в Казахстане составил 114,7%, производства напитков – 104,4%.

Рост производства отмечен по ряду базовых категорий, включая мясо, колбасные изделия, растительное и сливочное масло, сыр и творог, кисломолочную продукцию, крупы, макаронные изделия, рис, кондитерские изделия и переработанные овощи.

На сегодняшний день внутренний рынок Казахстана на 80-100% обеспечен отечественной продукцией по основным продовольственным позициям. Наращивание объемов собственного производства способствует удержанию цен на внутреннем рынке и снижению зависимости от импорта.

Системная работа по полному импортозамещению продолжается по шести оставшимся уязвимым категориям: мясу птицы, рыбе, колбасным изделиям, сырам, сахару и яблокам. Запуск новых отечественных предприятий позволит поэтапно сократить зависимость от внешних поставок по этим позициям и будет способствовать стабилизации стоимости базовой корзины продуктов.

Для сдерживания цен и исключения спекулятивных наценок Правительство проводит прямые рабочие встречи с крупными торговыми сетями, а также организует регулярные региональные фермерские ярмарки. На них продукция реализуется напрямую от производителей по ценам на 15-20% ниже рыночных.