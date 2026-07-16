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Казахстан до 100% обеспечивает внутренний рынок основными продуктами

16 Июля 2026, 09:20
АВТОР
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BAQ.kz 16 Июля 2026, 09:20
16 Июля 2026, 09:20
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Фото: BAQ.kz

Инвестиционные и технологические меры в агропромышленном комплексе напрямую отражаются на обеспечении внутреннего рынка продовольствием.

По итогам первого полугодия 2026 года индекс физического объема производства продуктов питания в Казахстане составил 114,7%, производства напитков – 104,4%.

Рост производства отмечен по ряду базовых категорий, включая мясо, колбасные изделия, растительное и сливочное масло, сыр и творог, кисломолочную продукцию, крупы, макаронные изделия, рис, кондитерские изделия и переработанные овощи.

На сегодняшний день внутренний рынок Казахстана на 80-100% обеспечен отечественной продукцией по основным продовольственным позициям. Наращивание объемов собственного производства способствует удержанию цен на внутреннем рынке и снижению зависимости от импорта.

Системная работа по полному импортозамещению продолжается по шести оставшимся уязвимым категориям: мясу птицы, рыбе, колбасным изделиям, сырам, сахару и яблокам. Запуск новых отечественных предприятий позволит поэтапно сократить зависимость от внешних поставок по этим позициям и будет способствовать стабилизации стоимости базовой корзины продуктов.

Для сдерживания цен и исключения спекулятивных наценок Правительство проводит прямые рабочие встречи с крупными торговыми сетями, а также организует регулярные региональные фермерские ярмарки. На них продукция реализуется напрямую от производителей по ценам на 15-20% ниже рыночных.

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