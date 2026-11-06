Имущество и договоры: что должен защитить новый Гражданский кодекс

Новый Гражданский кодекс должен усилить защиту имущества граждан и повысить надёжность договорных отношений. Почему для этого недостаточно отдельных поправок, рассказала директор по развитию АО «КЭМОНТ» Зоя Новолодская, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По ее мнению, необходимость обновления кодекса связана с изменениями в экономике и повседневной жизни. Развитие цифровых услуг, электронной торговли и новых форм бизнеса требует пересмотра правил, многие из которых формировались в других экономических условиях.

Новолодская считает, что отдельными поправками уже сложно решить накопившиеся вопросы. Нужен комплексный пересмотр законодательства, который позволит устранить противоречия и сделать нормы понятными и последовательными.

Защита собственности

Одним из ключевых направлений, по словам спикера, должно стать усиление гарантий собственников и добросовестных приобретателей имущества.

«Для каждого человека важно быть уверенным, что его квартира, дом, земля, автомобиль и другие приобретенные ценности находятся под надежной защитой закона. Новый Кодекс предполагает усиление гарантий собственников, а также защиту добросовестных приобретателей. Проще говоря, человек, который честно приобрел имущество и не нарушал закон, должен быть защищен от необоснованных претензий и потери своей собственности. Это вопрос не только бизнеса, но и спокойствия каждой семьи», – отметила Зоя Новолодская.

Она связывает эти изменения с практической реализацией конституционных принципов. Речь идет о равной защите всех форм собственности и гарантиях прав граждан, в том числе в цифровой среде.

Как должны работать гарантии прав

По мнению Новолодской, при разработке кодекса важно учитывать, как новые нормы будут действовать в повседневных ситуациях.

«Новая Конституция ставит во главу угла человека, его права и интересы. И эти принципы должны работать не только на бумаге, но и в повседневной жизни. Новый Гражданский кодекс должен закрепить их на практике: обеспечить равную защиту всех форм собственности, надежную защиту прав граждан и учитывать новые отношения, возникающие в цифровой среде. Я считаю важным, чтобы закон был одинаково справедливым для всех – независимо от достатка, социального положения или того, является человек предпринимателем или обычным гражданином», – подчеркнула она.

Другим важным направлением спикер назвала соблюдение договорных обязательств. По ее словам, участники сделок должны иметь возможность рассчитывать на выполнение договоренностей и защиту своих интересов при их нарушении.

Возмещение ущерба при нарушении договора

Новолодская считает, что обновление кодекса должно повысить предсказуемость договорных отношений.

«Договор должен быть не просто документом с подписями, а реальной гарантией выполнения обязательств. Если человек или организация взяли на себя обязательства, они должны их выполнять. А если нарушают договоренности, другая сторона должна иметь возможность защитить свои права и получить возмещение причиненного ущерба. Новый Кодекс нацелен на повышение надежности договорных отношений. Это должно сделать правила более предсказуемыми и усилить защиту тех, чьи права нарушены», – пояснила спикер.

При этом она уточнила, что конкретные механизмы компенсации еще предстоит определить при разработке кодекса.

Поддерживая его обновление, Новолодская подчеркнула, что главным результатом должна стать уверенность граждан в защите своего имущества и возможности отстоять права при нарушении договоренностей.