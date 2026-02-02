В рассекреченных документах по делу Джеффри Эпштейна упоминается казахстанская модель Руслана Коршунова, сообщает BAQ.kz.

Имя Коршуновой фигурирует в опубликованной переписке, где говорится о ее возможном пребывании на острове Эпштейна незадолго до гибели. В одном из писем автор связывает разрыв деловых отношений с трагическими событиями, произошедшими после смерти модели, и выражает опасения из-за деструктивного образа жизни ее окружения.

В других материалах также утверждается, что Коршунова могла оказаться под влиянием альтернативных практик, которые, по мнению автора письма, могли повлиять на ее состояние.

Руслана Коршунова была одной из самых узнаваемых моделей начала 2000-х. Она родилась в 1987 году, детство провела в Казахстане, где до сих пор проживают ее родственники. Мировую известность получила благодаря работе с крупными модными брендами и показам в Европе и США.

Модель погибла в Нью-Йорке в июне 2008 года при невыясненных обстоятельствах. Официальная версия была признана самоубийством, однако близкие Коршуновой не раз ставили ее под сомнение и допускали иные версии произошедшего.

Министерство юстиции США ранее обнародовало миллионы страниц дополнительных материалов по делу Эпштейна, включая видеозаписи и изображения. Общий объем раскрытых документов превысил 3,5 миллиона страниц.