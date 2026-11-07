ИмяЭмомали Рахмона занимает особое место в современной истории Таджикистана - Токаев
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Президент Казахстана, обращаясь к Эмомали Рахмону, заявил, что его имя занимает особое место в современной истории Таджикистана.
– На Вашу долю выпала огромная историческая ответственность – возглавить страну в сложный, можно сказать, драматический период, и повести Таджикистан по пути мира, единства и созидания. Под Вашим сильным и мудрым лидерством Таджикистан упрочил свою государственность, обеспечил общественное согласие и уверенно следует курсом поступательного прогресса. Поэтому таджикский народ называет Вас своим общенациональным лидером, воздает должное Вашим историческим заслугам перед Родиной. И в Казахстане Вас считают выдающимся государственным деятелем, чьи заслуги перед своим народом и перед народами Центральной Азии трудно переоценить. Вы неизменно уделяете огромное внимание укреплению духовных основ, сохранению исторической памяти и национального культурного наследия. Ваши инициативы по популяризации истории и культуры таджикского народа, продвижению творений выдающихся мыслителей и поэтов заслуживают самого большого уважения, – подчеркнул Глава нашего государства.
Касым-Жомарт Токаев особо отметил исключительную роль Президента Эмомали Рахмона в углублении многогранных связей между Казахстаном и Таджикистаном.
– Неоценим Ваш личный вклад в укрепление стабильности и безопасности в Центральной Азии. Ваш признанный авторитет, богатый государственный опыт и последовательная приверженность идеям мира и сотрудничества способствуют упрочению взаимопонимания и доверия в нашем регионе. В знак признания Ваших выдающихся заслуг в сохранении духовно-культурных ценностей, укреплении мира и стабильности, а также вклада в развитие дружбы и союзнических отношений между Казахстаном и Таджикистаном мною принято решение наградить Вас, уважаемый Эмомали Шарипович, орденом Qoja Ahmet Yasaui. Эта высокая награда олицетворяет искреннее уважение народа Казахстана к Вам лично и ко всему братскому таджикскому народу. Уверен, нынешняя церемония станет еще одним ярким символом нерушимой дружбы наших стран. Желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, неиссякаемой энергии и новых успехов в ответственной деятельности, братскому таджикскому народу – мира, благополучия и процветания под Вашим лидерством, – подытожил свое выступление Президент Казахстана.
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