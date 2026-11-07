ИмяЭмомали Рахмона занимает особое место в современной истории Таджикистана - Токаев

Президент Казахстана, обращаясь к Эмомали Рахмону, заявил, что его имя занимает особое место в современной истории Таджикистана.

– На Вашу долю выпала огромная историческая ответственность – возглавить страну в сложный, можно сказать, драматический период, и повести Таджикистан по пути мира, единства и созидания. Под Вашим сильным и мудрым лидерством Таджикистан упрочил свою государственность, обеспечил общественное согласие и уверенно следует курсом поступательного прогресса. Поэтому таджикский народ называет Вас своим общенациональным лидером, воздает должное Вашим историческим заслугам перед Родиной. И в Казахстане Вас считают выдающимся государственным деятелем, чьи заслуги перед своим народом и перед народами Центральной Азии трудно переоценить. Вы неизменно уделяете огромное внимание укреплению духовных основ, сохранению исторической памяти и национального культурного наследия. Ваши инициативы по популяризации истории и культуры таджикского народа, продвижению творений выдающихся мыслителей и поэтов заслуживают самого большого уважения, – подчеркнул Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил исключительную роль Президента Эмомали Рахмона в углублении многогранных связей между Казахстаном и Таджикистаном.