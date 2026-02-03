Halyk Finance представил собственный индекс деловой активности, который охватывает более 650 компаний, включая малый и средний бизнес (МСБ) и крупные предприятия, по ключевым отраслям и регионам. Опрос позволяет сравнивать показатели квартал к кварталу, передает BAQ.KZ.

По итогам 4 квартала 2025 года индекс составил 54,9, что указывает на расширение деловой активности по сравнению с предыдущим кварталом.

Крупный бизнес оказался ниже нейтрального уровня — индекс 48,2. Сокращение наблюдается по выручке (47,8), заказам и клиентам (44,9), общей деловой активности (49). Эксперты отмечают, что такое поведение типично для конца года: закрываются бюджеты, осторожно заключаются новые контракты, часть инвестиционных решений переносится на следующий год.

МСБ показал более уверенный рост — индекс 55,8. Выручка составила 56,3, заказы — 56,0, деловая активность — 56,9. Малый и средний бизнес оказался более гибким, быстрее адаптировался к спросу и поддерживал текущую экономическую активность. По занятости МСБ также опережает крупные компании (54,1 против 51,3).

Отраслевой разрез подтверждает вывод о роли МСБ и инфраструктуры. Наибольший рост зафиксирован в секторе водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — индекс 81,7, что связано с реализацией инфраструктурных проектов. Горнодобывающая промышленность показала 67,3, обрабатывающая — 65,8.

Региональная динамика неоднородна. Лидеры по расширению активности — Туркестанская область, Шымкент и Атырауская область. Замедление наблюдается в Жетысу и Улытау. Алматы и Астана немного ниже среднереспубликанского уровня, что указывает на осторожность в мегаполисах при росте активности в регионах.

Вывод: в конце 2025 года экономика Казахстана не входила в спад. Рост был, но неравномерный: МСБ, промышленность и инфраструктура тянули активность, тогда как крупные компании действовали осторожно. Индекс позволяет понять, где формируется текущая экономическая активность и где уже начинается замедление.