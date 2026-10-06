Индия подключается к поиску мира между Россией и Украиной

Индия активизировала дипломатические усилия по прекращению войны между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар. По его словам, Нью-Дели поддерживает контакты как с Киевом, так и с Москвой. На конференции по безопасности Джайшанкар отметил, что в последние месяцы Индия стала активнее участвовать в миротворческих усилиях, выйдя за рамки обычных призывов к прекращению боевых действий.

Ранее Индия призывала завершить войну, но при этом избегала прямой критики России, в том числе в ООН. На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента России Владимира Путина прекратить конфликт. Роль Индии в дипломатических усилиях ранее отметил и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, Индия входит в число четырех стран, представивших предложения по прекращению войны.

Как заявил Сибига, все четыре инициативы предусматривают взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре и восстановление нормального судоходства в Черном море. Предложение Индии украинский министр назвал «всеобъемлющим», однако подробностей не раскрыл.