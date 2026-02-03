Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился отказаться от закупок российской нефти, что, по мнению Трампа, поможет завершить войну в Украине, сообщает BAQ.kz.

Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, о чем сам американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social. По словам Трампа, индийский премьер согласился прекратить закупки российской нефти и увеличивать поставки нефти из США, а возможно, и из Венесуэлы.

"Мы обсудили много вопросов, включая торговлю и прекращение войны между Россией и Украиной. Это решение поможет остановить конфликт, в котором каждую неделю гибнут тысячи людей", — написал Трамп.

Кроме того, Трамп сообщил о соглашении между США и Индией о снижении взаимных торговых пошлин. В частности, пошлины будут снижены с 25% до 18%, а Индия намерена постепенно снизить остальные тарифные и нетарифные барьеры до нуля.