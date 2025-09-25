Индия успешно испытала новую баллистическую ракету Agni Prime
Пусковое устройство ракеты способно передвигаться как по суше, так и по железной дороге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство обороны Индии объявило об успешном испытании баллистической ракеты средней дальности нового поколения — Agni Prime, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.
Пуск был произведён с мобильной рельсовой платформы, что, как подчёркивают военные, значительно расширяет возможности оперативного развёртывания ракеты.
Согласно официальному заявлению ведомства, Agni Prime способна поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров, а её пусковая установка может передвигаться как по железной дороге, так и по наземным маршрутам. Это делает ракетный комплекс более мобильным и труднее уязвимым для противника.
Особое внимание экспертов привлекла возможность ракеты нести ядерную боеголовку, что свидетельствует о росте стратегического потенциала Индии в рамках её оборонной доктрины. Agni Prime является усовершенствованной версией предыдущих ракет семейства Agni, разработанных в рамках усилий страны по укреплению ядерного сдерживания.
Самое читаемое
- В Астане изменены маршруты более 20 автобусов
- Костанай ждет новое повышение тарифа на газ — как это повлияет на коммуналку?
- Визит Токаева в США: контракты на миллиарды и новые партнёрства
- Экология, космос и ИИ: Казахстан определил научные приоритеты до 2028 года
- Рост НДС до 16%: как это повлияет на бюджет и бизнес