Министерство обороны Индии объявило об успешном испытании баллистической ракеты средней дальности нового поколения — Agni Prime, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Пуск был произведён с мобильной рельсовой платформы, что, как подчёркивают военные, значительно расширяет возможности оперативного развёртывания ракеты.

Согласно официальному заявлению ведомства, Agni Prime способна поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров, а её пусковая установка может передвигаться как по железной дороге, так и по наземным маршрутам. Это делает ракетный комплекс более мобильным и труднее уязвимым для противника.

Особое внимание экспертов привлекла возможность ракеты нести ядерную боеголовку, что свидетельствует о росте стратегического потенциала Индии в рамках её оборонной доктрины. Agni Prime является усовершенствованной версией предыдущих ракет семейства Agni, разработанных в рамках усилий страны по укреплению ядерного сдерживания.