Индийские компании намерены запустить крупные проекты в Алатау и Конаеве

В Алматинской области могут появиться новые крупные проекты с участием индийского бизнеса. Компании из Индии рассматривают Алатау и Конаев как площадки для инвестиций в недвижимость, энергетику, строительство гостиниц, больниц и жилья.

Эти планы обсудили на встрече акима Алматинской области Чингиса Аринова с Послом Индии в Казахстане Сайласом Тхангалом.

Одной из следующих площадок для переговоров должен стать бизнес-форум «Казахстан – Индия» в Конаеве. Ожидается, что там встретятся представители крупных компаний и обсудят новые инвестиционные инициативы.

Индийский капитал в регионе уже есть. Сейчас в Алматинской области реализуются два проекта общей стоимостью 278 млрд теңге в сферах туризма и образования. Работают пять предприятий с участием индийского капитала и четыре совместных предприятия.

Товарооборот тоже растет. По итогам прошлого года он увеличился на 24 процента и достиг 30,7 млн долларов.

Есть движение и по туризму. За прошлый год Алматинскую область посетили около 2,5 тысячи туристов из Индии.

Чингис Аринов заявил, что регион готов сопровождать инвесторов до запуска проектов.

«Богатый опыт индийских компаний будет способствовать реализации новых технологических и инфраструктурных инициатив в Алматинской области. Со своей стороны мы готовы всесторонне рассматривать предложения инвесторов и оказывать необходимую поддержку вплоть до реализации проектов. За последние три года Алматинская область заключила соглашения о сотрудничестве с 17 зарубежными регионами. В этой связи мы заинтересованы в установлении прямого партнерства с регионами Республики Индия», - сказал глава региона.

Сайлас Тхангаль отметил, что форум может стать рабочей площадкой для предпринимателей в сфере недвижимости. По его словам, индийские компании рассматривают крупные проекты в Алатау и Конаеве.

«Индия обладает передовым опытом в сферах здравоохранения, фармацевтики и роботизированной хирургии. Поэтому мы полностью готовы открывать производства в Алматинской области и совместно реализовывать масштабные инициативы по ряду приоритетных направлений, необходимых региону», - сказал Сайлас Тхангаль.

По итогам встречи стороны договорились активнее прорабатывать совместные проекты и отдельно заняться подготовкой бизнес-форума.