Индийские студенты застряли на Пике Алматы — их спасли сотрудники МЧС
Иностранцы чуть не замёрзли до смерти.
В горах Алматы спасатели МЧС провели операцию по эвакуации двух граждан Индии, которые оказались в трудной ситуации на высоте 3336 метров, передает BAQ.KZ. Молодые люди 2001 и 2003 годов рождения отправились в район Космостанции, но из-за суровых погодных условий не смогли самостоятельно спуститься.
Замерзая на холоде и не имея возможности продолжить путь, они обратились за помощью. Оперативная группа МЧС быстро прибыла на место, безопасно спустила студентов в город и передала их в руки врачей. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась.
Мы пошли на Пик Алматы и из-за суровых условий не смогли вовремя спуститься. Мы замерзали на холоде. Но благодаря спасателям Казахстана мы были спасены. Сотрудники МЧС спасли нас от очень ветреных, очень холодных условий. Спасибо большое, — рассказали студенты после спасения.
