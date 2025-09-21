В горах Алматы спасатели МЧС провели операцию по эвакуации двух граждан Индии, которые оказались в трудной ситуации на высоте 3336 метров, передает BAQ.KZ. Молодые люди 2001 и 2003 годов рождения отправились в район Космостанции, но из-за суровых погодных условий не смогли самостоятельно спуститься.

Замерзая на холоде и не имея возможности продолжить путь, они обратились за помощью. Оперативная группа МЧС быстро прибыла на место, безопасно спустила студентов в город и передала их в руки врачей. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась.