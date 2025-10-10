Курорт Бурабай презентовали индийским туроператорам как новое направление премиум-туризма, передает BAQ.KZ. 7–8 октября Visit Aqmola совместно с Центром развития Астаны провели инфотур для представителей туристического бизнеса Индии. Гости познакомились с возможностями Щучинско-Бурабайской курортной зоны для развития гольф-, wellness- и делового туризма. Индийские специалисты отметили высокий уровень инфраструктуры, сервис и потенциал региона для круглогодичного отдыха.

В рамках визита участники посетили ведущие отели и локации — Rixos Borovoe, Wyndham Garden, Forest Camp и гольф-клуб Burabay, а также Поляну Абылай хана и мультимедийный комплекс. По итогам тура зарубежные партнёры выразили интерес к созданию совместных маршрутов и продвижению Бурабая на индийском рынке.

Щучинско-Бурабайская зона входит в число приоритетных туристских кластеров Казахстана. До 2029 года здесь планируется масштабное развитие инфраструктуры и привлечение более 130 млрд тенге инвестиций.