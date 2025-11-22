Истребитель ВВС Индии HAL Tejas разбился в пятницу, 21 ноября, во время демонстрационного полёта на авиасалоне Dubai Air Show. Катастрофа произошла прямо перед зрителями, собравшимися на площадке аэропорта Аль-Мактум в Dubai World Central. Единственный пилот погиб, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.

По данным очевидцев, самолёт внезапно потерял управление и практически вертикально устремился вниз. Удар об землю вызвал мощный взрыв, после чего в небо поднялся столб чёрного дыма и огненное пламя. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, скорая помощь, пожарные расчёты и вертолёт. Огонь был потушен с помощью специальной пены.

Зрители, среди которых были семьи с детьми, наблюдали за финальными показами авиашоу, когда произошла трагедия. Многие в ужасе вскочили с мест, не сразу веря в случившееся.

Индийские ВВС подтвердили факт крушения и сообщили, что "пилот получил смертельные травмы в результате аварии".

HAL Tejas — лёгкий многоцелевой истребитель индийского производства, активно демонстрировался на международных авиашоу как пример растущего авиастроительного потенциала Индии.

Причины катастрофы пока не сообщаются. Расследование начато.