Индийское судно затонуло после атаки в Красном море

Индийское судно Faize Noore Oliya затонуло в Красном море у западного побережья Йемена после атаки лодки со взрывчаткой. Все находившиеся на борту 14 членов экипажа были спасены.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Национальные силы сопротивления Йемена.

По данным агентства December 2, нападение произошло примерно в 13 морских милях к югу от города Аль-Худайда. В результате атаки судно получило повреждения и впоследствии затонуло.

Спасательная операция проводилась совместно ВМС Йемена и береговой охраной. Среди спасенных — 13 граждан Индии и один гражданин Йемена. Пострадавших нет.

Обстоятельства нападения и личности причастных к нему пока не установлены.