Индонезия готова развивать торгово-экономическое сотрудничество с Казахстаном
По итогам 2025 года объем двусторонней торговли между Казахстаном и Индонезией составил $244,7 млн.
Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с Министром-координатором по экономическим делам Республики Индонезия Аирланггой Хартарто. Обсуждены вопросы торгово-экономического взаимодействия и расширения партнерства в различных отраслях, передает BAQ.KZ.
Индонезия является одним из важных партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии. По итогам 2025 года объем двусторонней торговли между Казахстаном и Индонезией составил $244,7 млн. За январь - март 2026 года товарооборот сложился на уровне $31,5 млн. Основу казахстанского экспорта формирует продукция обрабатывающей промышленности, металлургии, химии, в то время как из Индонезии поставляются электроника и текстиль.
Отмечено, что ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Индонезии Прабово Субианто провели ряд встреч на международных площадках, что придало дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества.
«Казахстан придает большое значение расширению торгово-экономических связей с Индонезией. Мы считаем, что существует значительный потенциал для увеличения этих показателей и заинтересованы в расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», —- подчеркнул Олжас Бектенов.
Аирлангга Хартарто, в свою очередь, выразил готовность индонезийской стороны к углублению партнерства с Казахстаном, расширению деловых контактов и развитию кооперации по перспективным направлениям.
В ходе встречи отмечен имеющийся потенциал для расширения взаимодействия в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства и пищевой переработки, текстильной отрасли, исламского банкинга, цифровой экономики, образования и туризма.
Особое внимание уделено развитию транспортно-логистических маршрутов. В частности, обсуждены возможности использования транзитного потенциала Казахстана и инфраструктуры международных транспортных коридоров. Подчеркнуто, что Казахстан предоставляет благоприятный инвестиционный климат и может служить площадкой для выхода на региональные рынки, включая Центральную Азию, страны ЕАЭС, Кавказ и Европу.
В целом стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних экономических связей между Казахстаном и Индонезией.
