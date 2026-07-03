В Алматы до конца года запустят 11 новых производств и расширят Индустриальную зону почти на 400 гектаров, передает BAQ.KZ.

Как сообщил директор Индустриальной зоны Алматы Ерлан Жайлаубай, в 2026 году здесь планируется ввести в эксплуатацию 11 инвестиционных проектов общей стоимостью 12,6 млрд тенге. Благодаря им будет создано 691 новое рабочее место.

Среди новых предприятий – производство оборудования для систем тепло- и водоснабжения, завод по выпуску листового ПВХ, предприятие по производству газоблоков и ALC-панелей, завод бумажной продукции, производство металлических дорожных и мостовых конструкций, а также современный логистический комплекс Euro Truck Service.

Параллельно в городе откроют пять малых промышленных парков общей площадью более 22 тыс. квадратных метров. Ожидается, что они создадут еще свыше 400 рабочих мест для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, акимат Алматы приступил к подготовке третьего этапа расширения Индустриальной зоны. Планируется увеличить ее площадь примерно на 376 гектаров, из которых 323 гектара уже выкуплены.

По словам Ерлана Жайлаубая, расширение позволит разместить новые высокотехнологичные производства, привлечь дополнительных инвесторов и увеличить налоговые поступления в городской бюджет.

Он отметил, что сегодня Индустриальная зона развивается сразу по нескольким направлениям – от машиностроения и производства строительных материалов до логистики, переработки отходов и химической промышленности.