В настоящее время освоено 90% индустриальной зоны. Здесь с начала года реализуются новые проекты, такие как Capital Plast KZ и "ЭкоМикс". На основе этих проектов в первом полугодии привлечено 10,7 млрд тенге инвестиций, передает BAQ.KZ. Так, ТОО "ЭкоМикс" запустило современное производственное предприятие с использованием новых технологий. Это завод по производству сухих строительных смесей. Особенностью предприятия является наличие собственной лаборатории и применение технологии обжига строительных смесей под давлением. Такой способ повышает прочность и надежность конструкции.

По информации акимата Актюбинской области, на сегодняшний день на территории индустриальной зоны успешно реализовано 17 проектов в химической промышленности, производстве и переработке строительных материалов. Общий объем инвестиций - 31,85 млрд тенге. В результате этих проектов создано 634 новых рабочих места. Площадь освоенных земель - 57,4 гектара.

"В настоящее время на стадии реализации находятся 10 проектов в таких стратегических отраслях, как металлургия, нефтехимия и строительная индустрия. Ожидается, что в эти проекты будут привлечены инвестиции в размере 88,3 млрд тенге, в результате которых будет занято 807 человек. Для данных проектов выделено 79,06 га земли. В прошлом году привлечено 75 миллиардов тенге инвестиций. Среди крупных проектов - строительство завода товарищества "Chemical Synergy Qazaqstan" мощностью 15 000 тонн этиленамина в год и завода по производству керамогранита и керамической плитки "Зерде — Керамика Актобе", - говорится в сообщении.

Сегодня Индустриальная зона стала привлекательной площадкой для отечественных и зарубежных инвесторов. Только в 2024-2025 годах привлечено более 85,7 млрд тенге инвестиций. Это не только дает положительный импульс социально-экономическому росту региона, но и позволяет улучшить инфраструктуру города.