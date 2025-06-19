АО "Алматинские Электрические Станции" привлечено к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на рынке, передаёт BAQ.KZ.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Алматы завершил расследование, выявив навязывание дополнительных услуг предпринимателям, работающим в Индустриальной зоне города.

Индустриальная зона Алматы была создана как платформа для поддержки бизнеса в приоритетных отраслях промышленности. Здесь зарегистрировано 118 субъектов предпринимательства, а общий объём инвестиций превышает 400 млрд тенге. Для сокращения затрат предпринимателей на потребление энергоресурсов государством были проложены сети, напрямую подключённые к шинам ТЭЦ-2.

Однако, как установило антимонопольное ведомство, компания обязывала энергоснабжающую организацию приобретать электрическую энергию с дополнительной услугой передачи через аффилированную энергопередающую компанию, несмотря на отсутствие городских сетей на территории зоны.

Это нарушение стало основанием для возбуждения дела по части 3-1 статьи 159 КоАП РК. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы вынес постановление о привлечении АО "АлЭС" к ответственности в виде штрафа на сумму 4,4 млрд тенге.

Пока постановление суда не вступило в законную силу.

В агентстве заверили, что продолжат защищать права субъектов рынка от недобросовестных практик крупных игроков.