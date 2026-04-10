Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в ходе рабочей поездки в Сарыагашский район посетил территорию индустриального парка в городе Сарыагаше, где ознакомился с ходом строительных работ. Также глава региона встретился с предпринимателями и обсудил вопросы успешной реализации проекта, передает BAQ.KZ.

Подчеркнув значимость индустриального парка для экономики района, аким области поручил ответственным лицам и инвесторам обеспечить качественное и своевременное завершение работ.

«Данный индустриальный парк даст большой импульс созданию новых рабочих мест и развитию малого и среднего бизнеса. Необходимо завершить строительство в установленные сроки и запустить проекты. Со стороны государства оказывается поддержка, теперь мы ждем результативной работы. Наши предприниматели должны развивать свое дело и увеличивать доходы. Для этого есть все возможности. Нужны поиск, развитие и труд. Именно предприниматели двигают государство вперед, поэтому мы строим такие индустриальные парки во всех районах и городах», - отметил Нуралхан Кушеров.

Общая площадь индустриального парка составляет 6,5 гектаров. Для реализации проектов земельные участки были поэтапно выделены восьми предпринимателям. Строительные работы начались в ноябре 2025 года, их завершение запланировано на июнь 2026 года. Общая стоимость проекта составляет 800 млн тенге. Ожидается, что в результате будет создано 100 новых рабочих мест.

На сегодняшний день на территории парка заложен фундамент и установлены несущие конструкции двух объектов. Еще на двух объектах ведется заливка фундамента, а строительство пятого объекта начнется на следующей неделе.

Всего в индустриальном парке реализуются пять ключевых проектов: ТОО «Бес қара»: цех по производству лотков для яиц (инвестиции - 250 млн тенге, 25 рабочих мест); «Нұрлы жол»: мебельный цех (инвестиции - 150 млн тенге, 15 рабочих мест); кондитерский цех: (инвестиции - 150 млн тенге, 10 рабочих мест); цех по производству оборудования для детских площадок: (планируется создание 20 рабочих мест); цех по производству комбикормов: (инвестиции - 100 млн тенге, 15 постоянных рабочих мест).

Полный запуск проекта позволит увеличить объем промышленного производства в Сарыагашском районе и обеспечить местных жителей стабильной занятостью.