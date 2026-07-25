Инфантильное поколение: как культ легких денег уничтожил уважение к труду

В Казахстане за последние десять лет сформировалась опасная тенденция: население массово поверило в существование лёгких денег. По мнению писателя и политолога Бахытжана Бухарбая, причиной этого стала агрессивная пропаганда лёгкого заработка со стороны так называемых инфоцыган и отсутствие своевременной реакции на их деятельность.

Всё началось около десятилетия назад, когда на смену традиционному представлению о том, что для достижения успеха нужно усердно трудиться, пришли блогеры с красивой картинкой. Они демонстрировали роскошную жизнь в Дубае, дорогие автомобили и убеждали аудиторию, что зарабатывать миллионы можно без особых усилий. В результате тысячи людей, поверивших в фальшивое богатство, стали отдавать огромные деньги за бесполезные курсы.

Как отмечает эксперт, ключевая ошибка заключалась в том, что государство и общество упустили момент для жесткого пресечения этого явления на начальном этапе, что создало ощущение полной безнаказанности.

«Главная проблема в том, что в самом начале был совершенно упущен момент для жесткой реакции. Нужно было показательно наказать хотя бы пару человек, чтобы пресечь эту тенденцию в самом зародыше и остановить распространение обмана», — отметил Бахытжан Бухарбай.

Итогом десятилетия потакания иллюзиям стала серьезная деформация психологии труда: вместо стремления к профессиональному росту и реальным навыкам у многих людей сформировалась привычка ждать быстрой наживы, что делает их легкой добычей для очередных манипуляторов и мошенников.