В Аральской районной больнице Кызылординской области за счет возвращенных активов построили инфекционное отделение на 25 коек, передает BAQ.KZ. Сумма строительства – 2,3 млрд тенге.

– Новое отделение позволит оперативно оказывать специализированную медицинскую помощь взрослым и детям при острых инфекционных заболеваниях, снижая риски осложнений и тяжёлого течения болезни за счёт раннего выявления и начала лечения, – сообщили в Минздраве Казахстана.

Кроме того, в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" завершено дополнительное строительство при районной больнице — с размещением кардиологического и инсультного отделений. На эти цели также за счёт возвращённых активов выделено 2,1 млрд тенге.

– В последние годы для больницы закуплено медицинское оборудование на сумму 206 млн тенге, что позволило значительно укрепить материально-техническую базу. Теперь жители района смогут получать специализированную медицинскую помощь по месту жительства, без необходимости выезда в областной центр или другие города, – отмечают в ведомстве.

В Минздраве сообщили, что за последние три года на развитие системы здравоохранения Кызылординской области было направлено 450,1 млрд тенге.