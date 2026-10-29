Инфекция не будет ждать бумажку: в Казахстане меняют систему оповещения о заболеваниях
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В Казахстане решили сократить путь информации об инфекционных заболеваниях от больницы до санитарных врачей. Вместо бумажных извещений сведения будут передавать напрямую через электронную систему. Новый порядок уже испытывают в четырех регионах страны.
В Послании народу Казахстана от 28 октября Президент Касым-Жомарт Токаев говорил о необходимости практических результатов цифровизации, в том числе в работе государственных служб.
«Цифровизация не должна сводиться к закупке дорогостоящих программных продуктов без понимания их практической пользы», – подчеркнул Глава государства.
Теперь один из таких цифровых механизмов проверяют в здравоохранении. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава запустил пилотный проект с модулем «Экстренные извещения» информационной системы «Эпидемиолог».
Из больницы сразу к санитарным врачам
Когда медицинская организация выявляет инфекционное заболевание, информация об этом должна поступить в территориальное подразделение санитарно-эпидемиологического контроля.
Новый модуль позволит передавать такие сведения напрямую из медицинской информационной системы больницы. Специалистам не придется дублировать данные в бумажных документах.
Расчет на то, что сообщения будут поступать быстрее, а санитарные службы смогут оперативнее реагировать на угрозы распространения инфекций и организовывать профилактические мероприятия.
Еще одна задача заключается в сокращении ошибок, которые могут возникать при повторном оформлении и передаче информации.
Где уже тестируют систему
Пилотный проект охватывает четыре региона Казахстана.
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Астану
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Алматы
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Восточно-Казахстанскую область
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Павлодарскую область
Пока речь идет об испытании нового механизма обмена сведениями между медицинскими организациями и санэпидслужбой, а не о его повсеместном запуске.
По итогам тестирования специалисты оценят работу электронных извещений, выявят возможные недостатки и определят дальнейшие шаги по развитию системы.
Главное изменение для медицинских работников заключается в сокращении бумажной работы, а для санитарных служб в возможности быстрее получать сведения об инфекционных заболеваниях и принимать необходимые меры.
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