В Казахстане решили сократить путь информации об инфекционных заболеваниях от больницы до санитарных врачей. Вместо бумажных извещений сведения будут передавать напрямую через электронную систему. Новый порядок уже испытывают в четырех регионах страны.

В Послании народу Казахстана от 28 октября Президент Касым-Жомарт Токаев говорил о необходимости практических результатов цифровизации, в том числе в работе государственных служб.

«Цифровизация не должна сводиться к закупке дорогостоящих программных продуктов без понимания их практической пользы», – подчеркнул Глава государства.

Теперь один из таких цифровых механизмов проверяют в здравоохранении. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава запустил пилотный проект с модулем «Экстренные извещения» информационной системы «Эпидемиолог».

Из больницы сразу к санитарным врачам

Когда медицинская организация выявляет инфекционное заболевание, информация об этом должна поступить в территориальное подразделение санитарно-эпидемиологического контроля.

Новый модуль позволит передавать такие сведения напрямую из медицинской информационной системы больницы. Специалистам не придется дублировать данные в бумажных документах.

Расчет на то, что сообщения будут поступать быстрее, а санитарные службы смогут оперативнее реагировать на угрозы распространения инфекций и организовывать профилактические мероприятия.

Еще одна задача заключается в сокращении ошибок, которые могут возникать при повторном оформлении и передаче информации.

Где уже тестируют систему

Пилотный проект охватывает четыре региона Казахстана.

Астану

Алматы

Восточно-Казахстанскую область

Павлодарскую область

Пока речь идет об испытании нового механизма обмена сведениями между медицинскими организациями и санэпидслужбой, а не о его повсеместном запуске.

По итогам тестирования специалисты оценят работу электронных извещений, выявят возможные недостатки и определят дальнейшие шаги по развитию системы.

Главное изменение для медицинских работников заключается в сокращении бумажной работы, а для санитарных служб в возможности быстрее получать сведения об инфекционных заболеваниях и принимать необходимые меры.