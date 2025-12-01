Инфляция на продукты в Жамбылской области достигла 109,8% – Карашукеев
Глава области отметил, что подорожание наблюдается по целому ряду позиций.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Инфляция на социально значимые продукты питания в Жамбылской области с начала года составила 109,8%. Об этом сообщил аким региона Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК, передаёт BAQ.KZ.
"С начала года цены на социально значимые продукты выросли до 109,8%. Рост отмечен по куриному мясу, подсолнечному маслу, творогу, яйцам, айрану, гречке – как и в целом по стране", – сказал он.
Карашукеев подчеркнул, что регион реализует комплекс мер для сдерживания цен.
"Мы регулярно поставляем товары в магазины через стабилизационный фонд по сниженной стоимости. В стабфонде сформирован достаточный запас по 12 видам продовольствия: сахар, мука, яйца, масло и другие. Параллельно сокращаем число посредников между производителями и торговыми точками. С начала года выявили чуть больше 80 нарушений по завышению наценки. Напомню, что она не может быть больше 15%", – сообщил аким.
Он рассказал, что в области активно проводятся ярмарки и работают социальные павильоны.
"Каждую неделю мы проводим ярмарки в районах и в Таразе. С начала года на ярмарках по сниженной цене реализовано около 150 тонн продукции. В Таразе работают 16 социальных павильонов, и в ближайшее время откроем ещё три", – сказал Карашукеев.
По его словам, устойчивое снижение цен возможно только при росте собственного производства.
"Самый эффективный метод решения этого вопроса – это увеличение объёмов собственного производства. И по овощам, и по мясу у нас уже есть рост. Мы эту работу продолжаем", – резюмировал глава региона.
Самое читаемое
- Говядину по 2500 тенге продавали на ярмарке в Кызылорде
- Кристина Шумекова завоевала третье золото на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту
- Недетская жестокость: в Караганде трое четвероклассников избили сверстника
- 200 сельских школьников стали призёрами Республиканской олимпиады
- МИД Казахстана выразил протест в связи с атакой на инфраструктуру КТК в Новороссийске