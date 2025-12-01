Инфляция на социально значимые продукты питания в Жамбылской области с начала года составила 109,8%. Об этом сообщил аким региона Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК, передаёт BAQ.KZ.

"С начала года цены на социально значимые продукты выросли до 109,8%. Рост отмечен по куриному мясу, подсолнечному маслу, творогу, яйцам, айрану, гречке – как и в целом по стране", – сказал он.

Карашукеев подчеркнул, что регион реализует комплекс мер для сдерживания цен.

"Мы регулярно поставляем товары в магазины через стабилизационный фонд по сниженной стоимости. В стабфонде сформирован достаточный запас по 12 видам продовольствия: сахар, мука, яйца, масло и другие. Параллельно сокращаем число посредников между производителями и торговыми точками. С начала года выявили чуть больше 80 нарушений по завышению наценки. Напомню, что она не может быть больше 15%", – сообщил аким.

Он рассказал, что в области активно проводятся ярмарки и работают социальные павильоны.

"Каждую неделю мы проводим ярмарки в районах и в Таразе. С начала года на ярмарках по сниженной цене реализовано около 150 тонн продукции. В Таразе работают 16 социальных павильонов, и в ближайшее время откроем ещё три", – сказал Карашукеев.

По его словам, устойчивое снижение цен возможно только при росте собственного производства.