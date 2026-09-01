Инфляция опустилась ниже 10%: эксперт оценил, удастся ли Правительству удержать результат

Годовая инфляция в Казахстане в августе снизилась до 9,8 %. Показатель оказался ниже 10 %, до этой отметки ранее поручал довести инфляцию Президент Касым-Жомарт Токаев, передает BAQ.KZ.

По данным Бюро национальной статистики, еще в июле инфляция составляла 10,2 %. Подробно о том, какие товары и услуги изменились в цене и где рост цен остается самым высоким, мы писали ранее.

Глава государства поручал Правительству снизить инфляцию до уровня ниже 10 % с последующим поэтапным снижением в течение трех лет. Августовские данные показали, что обозначенный рубеж пройден. Теперь результат предстоит закрепить.

Переназначенный в понедельник Премьер-министр Олжас Бектенов в своем выступлении подчеркнул, что борьба с инфляцией останется одним из главных приоритетов работы Кабинета.

Часть мер Правительство уже применило. В регионах обследовали продовольственные рынки, чтобы выявить лишних посредников и проверить обоснованность арендных ставок. Производителям социально значимых продовольственных товаров снизили тариф на электроэнергию при условии сдерживания отпускных цен, а на перевозку продовольствия ввели льготный железнодорожный тариф. Работу стабилизационных фондов пересмотрели, теперь их эффективность оценивают не по объему закупок, а по влиянию на цены в каждом регионе.

Ситуацию прокомментировал политический обозреватель Газиз Абишев.

На самом деле, после нескольких лет высокого инфляционного давления небольшое замедление роста цен, хороший сигнал. Удастся ли удержать этот тренд, учитывая нестабильную международную обстановку, продолжающуюся волатильность на сырьевых рынках, санкционное противостояние и войны, ведущие к росту госрасходов и гонке вооружений, это большой вопрос, - отмечает он.

Дальше Правительству придется одновременно удерживать инфляцию, поддерживать экономический рост и заниматься накопившимися дисбалансами.

Перед правительством будет постоянно вставать вопрос, какую точку внутри треугольника «контроль инфляции, экономический рост, оздоровление экономики» занимать.

Большая часть дальнейшей работы, по мнению Абишева, придется и на регионы. Речь идет не о прямом административном сдерживании цен, а о том, сколько посредников и дополнительных наценок появляется между производителем и покупателем.

Тут кстати, большая роль отводится акиматам, насколько качественно они проработают открытые и скрытые драйверы инфляции. Вопрос не в нерыночном контроле цен, но в выпрямлении рынка, чтобы товары и услуги не собирали неоправданных наценок на пути к потребителю, - подчеркивает Абишев.

Обозначенный Главой государства рубеж пройден. Дальше Правительству предстоит закрепить результат, когда сезонное удешевление части продовольствия закончится, а на цены продолжат влиять внутренние издержки и внешняя конъюнктура.